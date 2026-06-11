Identifican a madre e hija tras ataque armado en la madrugada

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Las mujeres fueron atacadas por un hombre de 25 años y a un menor de 16, quienes llevaban indumentaria con insignias de la PNC.

Dos mujeres fallecieron en la madrugada de este jueves 11 de junio, durante un ataque armado en la colonia Verbena de la zona 7 capitalina.

Se trata de madre e hija, quienes fueron identificadas como Sara Eunice Ique Perez de 56 años de edad y Yeimy Elizabeth Perez de 25 años.

De acuerdo con una hipótesis, podría tratarse de un ataque directo.

Momentos después del ataque se neutralizó a hombre de 25 años y un adolescente 16, quienes intentaron darse a la fuga en un vehículo tipo camioneta y que son señalados de ser los responsables de la muerte de ambas mujeres.

Agentes de la comisaría 14 iniciaron una persecución que terminó en la captura de ambos terroristas de la Mara Salvatrucha.

Las mujeres podrían haber estado vinculadas al narcomenudeo, aunque las autoridades deberán confirmarlo. (Foto: CVB)

Evidencias y antecedentes

La Policía Nacional Civil indicó que al momento de la captura, los delincuentes portaban indumentaria con insignias de la PNC. También, se les incautó una carabina, un teléfono celular, chalecos antibalas, chalecos con insignias de la DEIC y gorras de la PNC.

Además, se observó la existencia de múltiples casquillos para fusil y de pistola.

Por aparte, se conoció que Ique Perez habría tenido un antecedente que la señalaba de haber cometido el delito de posesión para el consumo, años atrás.

Arma incautada a los terroristas capturados durante la madrugada tras asesinato de dos mujeres y el enfrentamiento en persecución con la PNC en la zona 7 capitalina. pic.twitter.com/UsnUx23Clb — teinformogt (@teinformogt) June 11, 2026

Capturan a los responsables

Willian Herrera de 25 años alias "El Orejon" y un menor de 16 años alias "Chuky" fueron los aprehendidos en la colonia Amparo II tras varios minutos en los que intercambiaron balas con los agentes.

Durante la operación para lograr la captura de los responsables, un agente resultó herido en la pierna.