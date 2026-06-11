Así fue la captura de los terroristas que se enfrentaron con la PNC (Video)

Cuando capturaron al hombre de 25 años y a un menor de 16, ambos llevaban indumentaria con insignias de la PNC.
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Durante la madrugada de este 11 de junio, un ataque armado contra madre e hija terminó en persecución policial en la zona 7. Un agente resultó herido.
El hecho se dio en la 11 calle C y 10 avenida Colonia la Verbena y terminó en la colonia El Amparo II.
Luego de ser neutralizados, los responsables fueron identificados como Willian Herrera de 25 años alias "El Orejon" y un menor de 16 años alias "Chuky" quienes son integrantes terroristas de la mara Salvatrucha y se transportaban en un vehículo tipo camioneta color gris.
Captura
Tras la persecución de los terroristas, la PNC procedió a neutralizarlos y subirlos a una patrulla de la PNC, según se observa en un video compartido por las autoridades.
En la grabación se escucha cuando las autoridades le preguntan a Herrera a qué estructura criminal pertenecía, él respondió: "Yo no se nada, soy un civil".
Durante las revisiones, se incautó una carabina, un teléfono celular, chalecos antibalas, chalecos con insignias de la DEIC y gorras de la PNC. Además, se observó la existencia de múltiples casquillos para fusil y de pistola.
También se reportó que dos patrullas resultaron con daños en su estructura, una de ellas con perforación de proyectil de arma de fuego.