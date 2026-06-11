Así fue la captura de los terroristas que se enfrentaron con la PNC (Video)

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Cuando capturaron al hombre de 25 años y a un menor de 16, ambos llevaban indumentaria con insignias de la PNC.

Durante la madrugada de este 11 de junio, un ataque armado contra madre e hija terminó en persecución policial en la zona 7. Un agente resultó herido.

El hecho se dio en la 11 calle C y 10 avenida Colonia la Verbena y terminó en la colonia El Amparo II.

Tras asesinar a dos mujeres en la zona 7 y estar en persecución con la PNC, Se logró neutralizar a Willian Herrera de 25 años alias "El Orejon" y un menor de 16 años alias "Chuky" quienes son integrantes terroristas de la mara Salvatrucha. pic.twitter.com/uYy64k8FX7 — teinformogt (@teinformogt) June 11, 2026

Luego de ser neutralizados, los responsables fueron identificados como Willian Herrera de 25 años alias "El Orejon" y un menor de 16 años alias "Chuky" quienes son integrantes terroristas de la mara Salvatrucha y se transportaban en un vehículo tipo camioneta color gris.

Captura

Tras la persecución de los terroristas, la PNC procedió a neutralizarlos y subirlos a una patrulla de la PNC, según se observa en un video compartido por las autoridades.

En la grabación se escucha cuando las autoridades le preguntan a Herrera a qué estructura criminal pertenecía, él respondió: "Yo no se nada, soy un civil".

"Yo no se nada, yo soy civil"

Declaraciones de uno de los terroristas capturados durante la madrugada tras asesinato de dos mujeres enfrentamiento en persecución con la PNC. pic.twitter.com/WkijydfRmD — teinformogt (@teinformogt) June 11, 2026

Durante las revisiones, se incautó una carabina, un teléfono celular, chalecos antibalas, chalecos con insignias de la DEIC y gorras de la PNC. Además, se observó la existencia de múltiples casquillos para fusil y de pistola.

También se reportó que dos patrullas resultaron con daños en su estructura, una de ellas con perforación de proyectil de arma de fuego.