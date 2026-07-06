Identifican a niña guatemalteca casi 20 años después de su muerte

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La menor de 14 años, originaria de Huehuetenango, fue localizada sin vida en una zona desértica de Estados Unidos.

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Una menor de edad guatemalteca hallada muerta en el desierto de Arizona en 2007 fue identificada casi 20 años después, luego de una serie de pruebas de ADN.

Moxxy Forensic Investigations y la Oficina del Médico Forense del Condado de Pima informaron que se trata de Ayda Tomás Ramírez, de 14 años y originaria de Cuilco, Huehuetenango, cuyos restos se encontraron el 12 de julio de 2007 por trabajadores que operaban excavadoras en la Nación Tohono O'odham, cerca de Ali Chukson, a unos 84 kilómetros al suroeste de Tucson.

El cuerpo estaba en una zona desértica considerada uno de los corredores migratorios más peligrosos de la frontera. Al momento del hallazgo, la adolescente vestía una camiseta con la frase "U Go Girl", jeans, aretes pequeños y tenis grises marca Arco. Entre sus pertenencias había un certificado de nacimiento mexicano falsificado.

Esta es la blusa que vestía la menor de edad al momento de su muerte. (Foto: Moxxy)

Las autoridades creen que murió por hipotermia y exposición a la intemperie. Durante años, el caso permaneció sin resolver, pero en 2025, Moxxy y el forense de Pima reabrieron la investigación y utilizaron genealogía genética, una técnica que compara ADN con bases de datos para localizar posibles familiares.

La investigación confirmó que los datos del documento encontrado con la menor eran reales: Ayda nació el 12 de diciembre de 1992, pero no era originaria de México, sino de Huehuetenango, Guatemala, desde donde migró hacia Estados Unidos.

Las autoridades señalaron que esta identificación fue posible gracias a la colaboración entre Moxxy, el Consulado de Guatemala en Tucson, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y otras organizaciones forenses internacionales.

Con la identificación de Ayda, su familia finalmente recibió una respuesta después de casi dos décadas de incertidumbre. Sus restos, que permanecieron sin nombre durante años en Arizona, ya podrán ser enviados a su tierra natal para darles una cristiana sepultura.

*Con información de Tucson Sentinel