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Imágenes posteriores al accidente de tránsito en zona 13 (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
24 de mayo de 2026, 13:52
El vehículo quedó volcado sobre la ruta. (Foto: Bomberos Municipales)

El vehículo quedó volcado sobre la ruta. (Foto: Bomberos Municipales)

El vehículo quedó destrozado tras el fuerte impacto.

EN CONTEXTO: Conductora queda atrapada tras chocar contra un poste en zona 13 (video)

Una mujer, quien conducía un vehículo sobre la 5a. Calle y 7a. Avenida de la zona 13, perdió el control del transporte por razones aún desconocidas impacto contra un poste.

(Foto: PMT)
(Foto: PMT)

Este hecho hizo que volcará sobre la ruta quedando atrapada dentro de la estructura metálica del transporte.

Bomberos Municipales la rescataron y brindaron asistencia en la madrugada del domingo 24 de mayo. 

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