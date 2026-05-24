Imágenes posteriores al accidente de tránsito en zona 13 (video)

El vehículo quedó destrozado tras el fuerte impacto.
EN CONTEXTO: Conductora queda atrapada tras chocar contra un poste en zona 13 (video)
Una mujer, quien conducía un vehículo sobre la 5a. Calle y 7a. Avenida de la zona 13, perdió el control del transporte por razones aún desconocidas impacto contra un poste.
Este hecho hizo que volcará sobre la ruta quedando atrapada dentro de la estructura metálica del transporte.
Bomberos Municipales la rescataron y brindaron asistencia en la madrugada del domingo 24 de mayo.