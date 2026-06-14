VIDEO: así fue el ataque contra agentes de la PNC

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Dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resultaron heridos tras este hecho.

EN CONTEXTO: Violento ataque armado contra PNC deja dos agentes heridos

La noche del sábado 13 de junio se originó una persecución policial y un enfrentamiento armado entre la PNC y hombres armados en Morales, Izabal.

Los policías neutralizaban a los responsables en medio de un intercambio de disparos.

Un video de seguridad captó el momento en donde la autoridad logra capturar a uno de los sujetos señalados.

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Agentes de PNC interceptaron a personas que se conducían en un vehículo en Barrio La Democracia, Morales, Izabal, y les ordenaron descender.



Desde otro punto disparan contra los elementos de PNC. pic.twitter.com/t314JbzQFr — Vichoguate (@vichoguate) June 14, 2026

Sin embargo, otros descienden del transporte y la PNC reaccionó persiguiéndolos; al encontrarse se continuó el enfrentamiento armado donde dos agentes resultaron heridos de bala.

Hay capturados

El hecho ocurrió cuando agentes de la PNC, realizaban patrullajes y observaron a varios individuos a bordo de vehículos y motocicletas.

Los sujetos estaban armados con fusiles, chalecos antibalas y gorros pasamontañas; lo que llamó la atención de las autoridades. Al inspeccionarlos, fueron recibidos con múltiples disparos.

La PNC reportó la captura de cinco hombres y el decomiso de nueve armas de fuego.

Además, una vivienda quedó bajo inspección policial, pues según las autoridades, dentro permanecería un grupo de al menos 40 hombres armados.