VIDEO: así fue el ataque contra agentes de la PNC

Dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resultaron heridos tras este hecho.
EN CONTEXTO: Violento ataque armado contra PNC deja dos agentes heridos
La noche del sábado 13 de junio se originó una persecución policial y un enfrentamiento armado entre la PNC y hombres armados en Morales, Izabal.
Los policías neutralizaban a los responsables en medio de un intercambio de disparos.
Un video de seguridad captó el momento en donde la autoridad logra capturar a uno de los sujetos señalados.
Sin embargo, otros descienden del transporte y la PNC reaccionó persiguiéndolos; al encontrarse se continuó el enfrentamiento armado donde dos agentes resultaron heridos de bala.
Hay capturados
El hecho ocurrió cuando agentes de la PNC, realizaban patrullajes y observaron a varios individuos a bordo de vehículos y motocicletas.
Los sujetos estaban armados con fusiles, chalecos antibalas y gorros pasamontañas; lo que llamó la atención de las autoridades. Al inspeccionarlos, fueron recibidos con múltiples disparos.
La PNC reportó la captura de cinco hombres y el decomiso de nueve armas de fuego.
Además, una vivienda quedó bajo inspección policial, pues según las autoridades, dentro permanecería un grupo de al menos 40 hombres armados.