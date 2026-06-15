Incautan arma con silenciador a presuntos terroristas en Mixco

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El operativo se realizó tras investigaciones relacionadas con un ataque armado y amenazas contra la Policía Municipal de Mixco.

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Carlos Alejandro Cruz Castellanos, de 28 años de nacionalidad hondureña, y Edwuar Adrián Vásquez Ortiz, de 20 años, fueron capturados en el puente Doroteo Guamuch Flores, ubicado en el kilómetro 16.5 de la calzada Roosevelt, zona 1 de Mixco, cuando se movilizaban en una motocicleta con un arma de fuego adaptada con silenciador.

Dos presuntos sicarios fueron capturados cuando circulaban en motocicleta en Mixco. (Foto: PNC)

De acuerdo con el reporte policial, ambos hombres son presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha y fueron detenidos durante un operativo especial realizado como seguimiento a un ataque armado registrado el día anterior y ante amenazas existentes contra la Policía Municipal de Mixco.

Durante la inspección se les localizó un arma que tenía munición en la recámara, un cargador con 14 cartuchos y un silenciador de color cromo acoplado al arma, indicaron las autoridades.

El operativo se realizó tras investigaciones relacionadas con un ataque armado y amenazas contra la Policía Municipal de Mixco. (Foto: PNC)

La información preliminar señalan que los detenidos presuntamente se dirigían a cometer un hecho contra la vida, situación que fue evitada por medio de la vigilancia en el municipio.

La detención estuvo a cargo de agentes del Núcleo de Reserva de la Comisaría 16, quienes los interceptaron cuando se desplazaban en una motocicleta.