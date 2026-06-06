¡Pelea por la vía! Conductor "intimida" a otro automovilista en zona 12 (video)

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El conductor enfurecido se baja del auto para iniciar una discusión.

Un video en redes sociales ha circulado evidenciando una disputa entre conductores registrada en la Avenida Petapa, ubicada en la zona 12.

En el video se inicia observando que durante el tramo de ruta, un conductor se despliega a máxima velocidad rebasando entre los carriles.

En espacios de poca distancia, logra meterse hasta que se topa con otro conductor que no le da vía.

Esto causó el enojo del conductor, que imprudentemente impacta en la parte delantera del otro vehículo para lograr pasar.

Continúan los inconvenientes en el tránsito capitalino, ahora en la avenida Petapa zona 12. pic.twitter.com/tfed3B02As — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) June 6, 2026

Momentos posteriores; el conductor enfurecido frena frente al otro vehículo para descender del transporte e iniciar una discusión.

Entre intimidaciones, el conductor afectado dice "Llama al de EMETRA" lo que causa que el agresor retorne a su vehículo y continúe su marcha.