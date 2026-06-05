Disparos interrumpen transmisión en vivo de diputado en zona 4 (video)

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Hasta el momento no se ha establecido qué originó los disparos en el área.

Este viernes 5 de junio, el diputado Cristian Álvarez se encontraba en las cercanías de un hecho armado mientras realizaba una transmisión en vivo frente al edificio de la Dirección General de Migración, en la zona 4 capitalina.

El congresista había acudido al lugar para verificar información relacionada con un incidente de tránsito ocurrido en el paso a desnivel Tecún Umán, en la zona 13, luego de que en redes sociales circulara un video en el que aparece un vehículo que, según indicó, portaba placas asignadas a Migración.

Durante la transmisión, Álvarez explicó que buscaba ingresar a las instalaciones para obtener información sobre el automotor; sin embargo, señaló que no se le permitía el acceso.

Este viernes 5 de junio, el diputado Cristian Álvarez se encontraba en las cercanías de un hecho armado mientras realizaba una transmisión en vivo de fiscalización en la zona 4 capitalina.

: Cristian Álvarez/ Facebook #Congreso #diputado #CristianÁlvarez pic.twitter.com/yvvf8AvX7M — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) June 5, 2026

Mientras esperaba, en la transmisión se escuchó una primera detonación, donde el diputado no reaccionó, pero segundos después al escuchar varios más, insistió al personal de seguridad para que le permitieran ingresar y resguardarse porque estaban disparando.

No obstante, el encargado de seguridad le respondió que no tenía la llave para abrir, poco después, la transmisión se interrumpió.

Horas más tarde, Álvarez informó a través de sus redes sociales que tanto él como su equipo que se encontraban en el área se estaban fuera de peligro.

"Durante una transmisión que compartía en vivo se escucharon varias detonaciones. Tanto los vecinos que estaban alrededor, mi equipo y yo nos encontramos bien", escribió el legislador.

Un proyectil impactó el vehículo utilizado por el congresista durante el incidente. (Foto: Cristian Álvarez/diputado)

Asimismo, indicó que hasta el momento no contaban con información para saber con certeza qué ocurrió, pero confirmó que los disparos se registraron a pocos metros del lugar donde se encontraban y que uno de los proyectiles impactó en el vehículo que utiliza.

Además, agregó: "Miles de guatemaltecos viven con miedo todos los días por la inseguridad, y hoy me tocó vivir uno de estos momentos. Esa realidad para todos no puede ser normal ni indiferente para las autoridades".