Inicia traslado: 34 reos salen de la prisión de Izabal

Los privados de libertad serán trasladados s distintos centros carcelarios.
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Una requisa en el Centro de Rehabilitación de Puerto Barrios, Izabal, dejó como resultado el traslado de 34 privados de libertad hacia distintos centros carcelarios del país.
De forma preliminar, la Policía Nacional Civil informó que, durante la intervención, fueron localizados al menos 60 teléfonos celulares, 50 libras de mariguana, 50 libras de cocaína, además de televisores, aires acondicionados y otros electrodomésticos.
Las autoridades también realizaron la demolición de algunos apartamentos construidos sin autorización.
Nuestro Diario tuvo acceso al penal y constató que varios de los reos ya se encontraban dentro de los camiones utilizados para el traslado, los cuales posteriormente salieron del centro carcelario con destino a otras prisiones.
Hasta el momento, las autoridades del Sistema Penitenciario (SP) no han brindado un pronunciamiento oficial sobre los traslados ejecutados.