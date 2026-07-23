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Inicia traslado: 34 reos salen de la prisión de Izabal

  • Con información de Dirlyn González/Colaboradora
23 de julio de 2026, 16:03
Camiones del Sistema Penitenciario salieron del penal con privados de libertad a bordo.&nbsp;(Foto: Pablo Miguel/Colaborador)

Camiones del Sistema Penitenciario salieron del penal con privados de libertad a bordo. (Foto: Pablo Miguel/Colaborador)

Los privados de libertad serán trasladados s distintos centros carcelarios.

OTRAS NOTICIAS: Camiones del SP ingresan a centro carcelario de Izabal

Una requisa en el Centro de Rehabilitación de Puerto Barrios, Izabal, dejó como resultado el traslado de 34 privados de libertad hacia distintos centros carcelarios del país.

De forma preliminar, la Policía Nacional Civil informó que, durante la intervención, fueron localizados al menos 60 teléfonos celulares, 50 libras de mariguana, 50 libras de cocaína, además de televisores, aires acondicionados y otros electrodomésticos.

Las autoridades también realizaron la demolición de algunos apartamentos construidos sin autorización.

Al menos 34 reos habrían sido trasladados esta jueves hacia otras cárceles del país. (Foto: Pablo Miguel/Colaborador)
Al menos 34 reos habrían sido trasladados esta jueves hacia otras cárceles del país. (Foto: Pablo Miguel/Colaborador)

Nuestro Diario tuvo acceso al penal y constató que varios de los reos ya se encontraban dentro de los camiones utilizados para el traslado, los cuales posteriormente salieron del centro carcelario con destino a otras prisiones.

Hasta el momento, las autoridades del Sistema Penitenciario (SP) no han brindado un pronunciamiento oficial sobre los traslados ejecutados.

Privados de libertad permanecieron en el patio mientras se desarrollaba la requisa. (Foto: Pablo Miguel/Colaborador)
Privados de libertad permanecieron en el patio mientras se desarrollaba la requisa. (Foto: Pablo Miguel/Colaborador)

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