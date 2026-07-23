Inter Miami: grave error de Rocco Ríos Novo regala gol a Chicago Fire

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Un grave error del portero Rocco Ríos Novo regaló un gol al Chicago Fire, pero Inter Miami remontó 3-2 con doblete de Suárez.

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La Major League Soccer (MLS) volvió a la acción a pocos días del final del Mundial 2026 y ha dejado sorprendidos a muchos con los debuts de Robert Lewandowski en el Chicago Fire y Antoine Griezmann en el Orlando City.

Pero fue el polaco quien protagonizó de forma indirecta en el primer gol del Fire ante el Inter Miami este 22 de julio.

Transcurría el minuto 17 del primer tiempo y el Chicago presionaba a la defensa del Miami. Uno de los zagueros hizo un pase hacia el guardameta Rocco Ríos Novo para que pudiera despejar y alejar el peligro de su área.

Sin embargo, el portero parece no tener habilidad con su pie izquierdo y quiso despejar con el derecho. Pero al llegar la pelota a su posición, no pudo contactar con ella y el balón se fue al fondo de la red ante la mirada atónita de Lewandowski que solo levantó los brazos para festejar el gol.

¡QUÉ PASÓ AHÍ! Inter Miami empezó perdiendo el partido por el autogol de su portero Rocco Ríos Novo. #MLSenFOX pic.twitter.com/3VTqxr3TUn — FOX Deportes (@FOXDeportes) July 23, 2026

Los compañeros del portero se acercaron para brindarle su apoyo ante el error cometido.

Para fortuna del guardameta, el Inter Miami pudo reponerse de este golpe y vencer 3-2 al Chicago Fire con un doblete de Luis Suárez, que se carga al equipo en ausencia de Lionel Messi que se encuentra de vacaciones tras disputar la final del Mundial 2026.