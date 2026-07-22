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Canales de televisión donde podrás ver la Liga Nacional de Guatemala

  • Con información de Kevin Alvarado / Colaborador
22 de julio de 2026, 17:12
La Liga Nacional de Guatemala regresa a la acción este viernes. (Foto: Archivo)

La Liga Nacional de Guatemala regresa a la acción este viernes. (Foto: Archivo)

El Torneo Apertura 2026, que arranca este viernes, comenzará con un nuevo panorama en las transmisiones televisivas, luego de que FOX adquiriera los derechos y producción de Tigo Sports Guatemala. Aquí te contamos dónde ver la Liga Nacional.

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El primero en oficializarse con esa cadena televisiva fue Municipal. Tras el acuerdo anunciado este miércoles, los partidos como local del vigente campeón nacional podrán verse en exclusiva por los canales de TV de paga FOX y FOX+, además de la plataforma Tubi en Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Para los aficionados en Estados Unidos, la señal estará disponible a través de FOX Deportes y FOX One.

¿Qué otros equipos se unieron a FOX?

Antigua GFC, Aurora, Marquense, Suchitepéquez, Cobán Imperial, Xelajú M. C. y el Deportivo San Pedro son los otros siete equipos que, junto a Municipal, se aliaron en exclusiva con FOX.

Comunicaciones, por su parte, también se unió a esta cadena de televisión, pero a la vez, sus partidos de local podrán ser disfrutados por los canales de Albavisión.

Claro Sports y TV Azteca Guate

En principio, los encuentros del Deportivo Malacateco seguirán siendo transmitidos por la señal de Claro Sports. Mientras que el Deportivo Mixco mantendrá su relación con TV Azteca Guatemala, señal a la que también se unirá Guastatoya, a falta de hacerse oficial.

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