JBL realiza una Watch Party llena de música, tecnología y entretenimiento

Con música en vivo y experiencias inmersivas, JBL Guatemala reunió a creadores de contenido e invitados especiales en una Watch Party para disfrutar del encuentro deportivo más esperado del año en un ambiente diseñado para vivir cada momento con el volumen arriba.
A lo largo del evento, los invitados disfrutaron del universo JBL con diversas experiencias, demostraciones de productos y espacios diseñados para conectar con la esencia de JBL: "un sonido potente que acompaña cada momento".
Más allá de la transmisión deportiva, la Watch Party buscó convertirse en un espacio para conectar a las personas a través de la música, la tecnología y el entretenimiento, buscando crear experiencias y fortalecer su presencia en el país.