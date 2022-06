Johnny Depp regresa a la corte, lo demandan por agresión

Tras 6 semanas de un agotador juicio donde Johnny Depp y Amber Heard se enfrentaron, Depp enfrenta otra batalla legal en Los Ángeles contra Gregg 'Rocky' Brooks, quien lo demandó por golpearlo en el set de "City of Lies".

Gregg 'Rocky' Brooks, es gerente de locación del thriller policial basado en la investigación de los asesinatos de Tupac Shakur y The Notorious BIG.

El demandante dijo que Depp le dio dos puñetazos en la caja torácica el 13 de abril de 2017 luego de decirle al actor y director Brad Furman que una escena no estaba funcionando.

El actor testificará en el Tribunal Superior de Los Ángeles el 25 de julio y su defensa será de nuevo Benjamin Chew y Camille Vasquez .

"El caso Brooks no se trata de dos celebridades de Hollywood involucradas en una relación tóxica, se trata de la agresión a un trabajador, miembro del equipo de filmación por parte de la estrella de la producción. El Sr. Brooks espera con ansias su día en la corte", dijo al diario The Sun el abogado de Brooks Bat Harris, al ser cuestionado por esta demanda.

