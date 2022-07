Jonathan Franco se prepara para el futuro, además de ser futbolista

Jonathan Franco, es actual jugador de Municipal y capitán de la Selección de Guatemala Sub20.

El capitán de la Selección de Guatemala Sub20, Jonathan Franco, disputó el Premundial de Concacaf realizado en Honduras.

En una entrevista concedida a Soy502, Franco contó acerca de su trayectoria en el fútbol y cómo fueron sus inicios.

¿Cómo inició tu recorrido en el fútbol?

Empecé en mi casa, jugué desde muy pequeño, en un equipo que se llamaba Chiquillos ahí en Campo Marte, tenía 8 o 9 años; después jugué en MFut, luego en Menedy, al final me llamaron de Municipal.

La verdad es que toda mi familia ha jugado fútbol, entonces mi papá me inspiró a seguir jugando, me decía: "No te rindás, vos podés", la verdad es que mi papá y mi mamá fueron dos inspiraciones muy grandes para llegar hasta donde estoy. Pues gracias a Dios se me da la oportunidad después de estar en la mayor con Municipal, debuté contra Achuapa y luego se me da la oportunidad de venir a Selección Sub20 y representar a mi país, ir al mundial y ser el capitán.

¿Hubo alguna prueba que tuviste que atravesar, un momento en el que quisiste renunciar?

Si claro, pues el mundo del fútbol tiene muchos obstáculos, creo que ahí se te pone si sos fuerte o si quieres ser futbolista y pues claro, varias veces decía, ya no quiero ir a entrenar, o decía, no sé, tenía muchas cosas en la mente, pero bueno, el esfuerzo te trae muchas cosas, mira ahora estoy celebrando que soy mundialista.

¿Aparte de ser futbolista, te dedicas a otra cosa?

Sí, estudio en la Universidad de San Carlos, Licenciatura en Administración de Empresas. El estudio no lo tienes que dejar atrás a veces, cuando estaba en el colegio yo iba a entrenar, regresaba a hacer tareas, salía del colegio, era un relajo la verdad, me desvelaba. Ahora con la universidad es más compromiso, pero con esfuerzo se pueden muchas cosas.

¿Qué sigue para ti, tienes otras aspiraciones?

Creo que todavía estoy aquí en Municipal, pero quiero jugar un par de partidos en liga mayor, y pues ya salir al extranjero, a hacer lo mejor posible y representar a mi país como se debe.

Un mensaje para los seguidores de Soy502, para las personas que estuvieron al pendiente de ti.

Muchas gracias por el apoyo, Dios los bendiga, para mí es muy importante el apoyo de cada uno, y a seguir trabajando. Muchas bendiciones y saludos a todos.

Bantrab reconoció el trabajo realizado por los seleccionados Sub20

Este jueves 7 de julio, Bantrab reconoció el esfuerzo de los seleccionados Sub20, quienes lograron hacer historia al clasificarse por segunda vez a un Mundial, en esta ocasión al de Indonesia 2023.

Durante la ceremonia se le entregó a cada integrante de la Selección Sub20, un galardón y una libreta de ahorro con 1 mil dólares.