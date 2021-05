“Mr. Corman", la comedia donde actuará el guatemalteco Arturo Castro

Arturo Castro anunció el nuevo proyecto en el que participa y que se estrenará en una famosa plataforma de streaming.

Se trata de "Mr Corman", serie grabada en nueva Zelanda que llevó al guatemalteco a vivir un tiempo en Oceanía en plena pandemia.

La comedia fue creada, producida, dirigida y estelarizada por Joseph Gordon-Levitt y será transmitida en Apple TV+.

"Estoy muy emocionado de anunciar que #MrCorman, que se estrena en @appletvplus el 6 de agosto, no sé lo que Joe y yo estábamos mirando allí mismo pero probablemente fue a alguien quitando la bandeja de aperitivos para que podamos centrarnos en la toma. Este show significa el mundo para mí y la representación de un personaje latino es uno de los más reales, sinceros y tridimensionales que he leído", escribió Arturo a sus seguidores en redes sociales.

La comedia de 10 episodios se estrenará el 6 de agosto del 2021. Al inicio lanzarán los primeros 3 episodios y luego se estrenará uno cada viernes.

La trama

La trama habla de la vida de Josh Corman, un artista de corazón pero no de oficio. Su carrera musical no ha despegado y actualmente enseña el 5to, grado de primaria en una escuela pública en el Valle de San Frenando.

Su exprometida Megan se mudó y su amigo de la escuela secundaria, Victor, se mudó con él. A pesar de tener mucho que agradecer, lucha constantemente con la ansiedad, la soledad y el presentimiento de que apesta como persona.

Cuando concluyó la grabación del proyecto Arturo compartió una imagen junto al creador:

"Y esto es un resumen de la temporada 1 de "Mr. Corman". Muchas gracias a Joe por crear el programa y rescatarme de la pandemia por un tiempo para continuar filmando a uno de mis personajes favoritos, eternamente agradecido. A nuestro equipo de Nueva Zelanda gracias por darnos la bienvenida a su pedacito de cielo, hacernos sentir como en casa y estar tan bien desde el primer día. Kia Ora. A nuestro equipo de Los Ángeles que nos ayudó a comenzar el viaje hace más de un año, un enorme agradecimiento..."

"No puedo esperar a que vean esto, mi corazón rebosa de gratitud a Dios y a la vida por poner este proyecto en mi camino", cerró.

Con mucho humor negro, su creador describe que este es el reflejo de las personas de 30 y tantos: ricos de buenas intensiones y pobres en deudas por sus préstamos estudiantiles y el anhelo de convertirse en verdaderos adultos algún día.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Arturo Castro (@arturocastrop)

