Ayuda para Nidia, la joven que fue arrastrada por conductor ebrio en zona 18

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Nidia sigue hospitalizada luchando por su vida, mientras su familia enfrenta una situación difícil.

Nidia Renata Bautista García sufrió un grave accidente la noche del domingo 28 de junio en la zona 18.

Un conductor ebrio la atropelló cuando regresaba junto a su novio de celebrar el cumpleaños de su hija. Desde entonces, permanece hospitalizada en estado grave y su diagnóstico se complica con el paso de las horas.

Su familia enfrenta una situación difícil y necesita ayuda para cubrir los gastos médicos.

Si deseas unirte a la causa, puedes hacer tu donativo a la cuenta monetaria del banco Promérica 16265050863775, a nombre de Valeri Melissa Bautista García, hija de Nidia.

La familia pide ayuda para costear los gastos médicos. (Foto: redes sociales)

Novio relata lo ocurrido

Mientras el novio de Nidia continúa en recuperación, brindó detalles de lo ocurrido. Según cuenta, esperaban a que les dieran vía en una gasolinera de la colonia Atlántida, zona 18 de la capital cuando el auto los impactó en la parte de atrás.

"Yo caí adelante y ella encima de mí. Mi reacción fue pararme y en eso el carro siguió acelerando; solo vi que se llevó a mi novia debajo del carro, la arrastró", recordó.

Añade que él buscó a Nidia hasta la Calle Martí y otros familiares por la Calzada La Paz, pero no dieron con ella ni el vehículo que los arrolló. "Retorné al lugar de los hechos y llegaron dos motos; los muchachos me dijeron que ya habían agarrado a la persona y trasladado a mi novia al IGSS de zona 7. Una ambulancia me trasladó a mí", comentó.