Adolescente tuvo a su bebé luego que su padre realizara una cesárea en Escuintla

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El padre de una adolescente de 17 años fue capturado tras practicarle la cesárea en su domicilio.

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Según las investigaciones, la noche del pasado domingo 7 de junio, una adolescente de 17 años entró en labor de parto y debido a que la familia enfrentaba dificultades económicas y problemas de comunicación con otras personas de la comunidad, el padre intentó asistir a la joven con sus propios medios.

"Supimos del caso porque la esposa del señor contó lo ocurrido a una enfermera, quien se acercó a la vivienda para verificar el estado de la joven y al observar la gravedad de la situación, solicitó apoyo de los Bomberos Voluntarios", relató una vecina que prefirió el anonimato.

Edwin Monroy, portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), explicó que detectives ingresaron al Hospital Regional de Escuintla para tomar la declaración de la adolescente e investigar el hecho.

Mientras, Rigoberto Villalobos, de 55 años, fue capturado señalado de los delitos de parricidio y femicidio en grado de tentativa luego de que presuntamente le practicara una cesárea a su hija dentro de su vivienda.

Según familiares y vecinos el hombre actuó para ayudar a su hija y no de mala fe. (Foto: Henry López/Colaborador)

Allanan vivienda

"Además como parte de las pesquisas, las autoridades realizaron un allanamiento en la vivienda de la familia, donde localizaron indicios de que se efectuó un procedimiento médico sin las condiciones sanitarias adecuadas, motivo por el cual Rigoberto Villalobos fue detenido y puesto a disposición de un juzgado", informó Monroy.

La joven madre y su bebé permanecen hospitalizadas, donde reciben atención médica para su recuperación.