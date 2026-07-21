La joven guatemalteca que fue hallada sin vida en EE.UU.

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La víctima, originaria de Coatepeque, dejó a una niña de 1 año en la orfandad.

La guatemalteca María Luisa Barrios Ventura, de 20 años, murió la madrugada del domingo tras recibir un disparo mientras dormía en su vivienda, en el sur de Los Ángeles.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), oficiales respondieron a una llamada de emergencia por un tiroteo ocurrido alrededor de las 3:35 a. m., en la cuadra 400 de la calle West 103, en el vecindario de Vermont Vista.

Al llegar, los agentes encontraron a la joven con una herida de bala y los paramédicos la declararon muerta en el lugar. La investigación preliminar determinó que una persona disparó al menos una vez a través de la ventana del dormitorio.

Las autoridades desconocen si se trató de una bala perdida o de un ataque directo contra la chapina. (Foto: GoFundMe)

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó la identidad de la víctima, mientras que los detectives indicaron que aún investigan si se trató de una bala perdida o de un ataque directo.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha difundido la descripción de un sospechoso. El LAPD solicita que cualquier persona con información se comunique con la División de Homicidios del Buró Sur o, de forma anónima, con Crime Stoppers al 800-222-8477 o mediante lacrimestoppers.org.

Piden apoyo

Familiares de María Luisa informaron que desean repatriar sus restos a su natal Coatepeque, en Quetzaltenango, para darle el último adiós junto a sus seres queridos. Además, buscan recaudar fondos para cubrir los gastos funerarios y apoyar a la hija de un año que dejó la víctima.

Quienes deseen solidarizarse con los dolientes pueden hacer un donativo a través de un campaña en GoFundMe con el enlace https://www.gofundme.com/f/support-for-my-cousins-daughter-after-tragedy.

*Con información de CBS News, KTLA 5 y GoFundMe