Fuerte accidente: mujer es arrollada por un picop (video)

La víctima quedó debajo de la motocicleta tras el fuerte impacto.
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Un fuerte accidente se reportó en una carretera de La Bomba, Chiquimulilla.
Una cámara del sector captó el momento en que un picop pasa arrollando a una mujer en su motocicleta.
Según las imágenes, la víctima está estacionada a un costado de la carretera cuando el picop pasó atropellándola.
De acuerdo al testimonio del conductor del picop, la falla de un neumático provocó que perdiera el control del auto.
Mira aquí el video:
Los incidentes que involucran motociclistas han mostrado un incremento alarmante en las carreteras guatemaltecas.
Estos usuarios son los más vulnerables en la vía pública, y frecuentemente los siniestros son captados por cámaras de seguridad que sirven como prueba fundamental en las investigaciones.