Joven guatemalteco muere tras fuerte accidente de tránsito en EE. UU.

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El vehículo en el que se conducía el guatemalteco terminó volcado.

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Un migrante guatemalteco falleció tras sufrir un accidente de tránsito en Estados Unidos y ahora sus seres queridos están buscando la manera de reunir fondos para repatriar sus restos.

La tragedia ocurrió el pasado 23 de mayo, aproximadamente a las 12:16 de la madrugada (hora local), cuando agentes del Departamento de Policía de Beaumont, Texas, respondieron a reportes de un percance vial grave en la cuadra 1500 de Blanchette Street.

El vehículo en donde se transportaba el guatemalteco terminó volcado. (Foto: East Texas Banner)

Cuando arribaron al lugar, encontraron un vehículo SUV volcado sobre su techo. A pocos metros, estaba el cuerpo de Francisco Gómez González, de 23 años, quien salió expulsado del automotor y murió en la escena debido a sus heridas.

La investigación preliminar señala que se trató de un accidente de un solo vehículo y que el compatriota viajaba solo. Hasta la fecha, las causas del hecho continúan bajo investigación.

El cuerpo de la víctima fue identificado como: Francisco Gómez González, originario de Guatemala. (Foto: GoFundMe)

Piden apoyo

Por su parte, familiares de Francisco lamentaron lo ocurrido e iniciaron una campaña de recaudación de fondos para costear el trámite de repatriación. Quienes deseen apoyar, lo pueden hacer aquí.

Se tiene previsto que los servicios funerarios del guatemalteco se realizarán el próximo martes 9 de junio en Beaumont. Posteriormente, se trasladará su cuerpo a Guatemala para que sus familiares puedan darle cristiana sepultura.

A Francisco Gómez González, de 23 años, se le dará cristiana sepultura en Guatemala. (Foto: GoFundMe)

*Con información de East Texas Banner y GoFundMe