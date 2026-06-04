Anuncian nuevo vuelo directo entre Boston y Ciudad de Guatemala

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Si deseas viajar a Boston, esta puede ser tu oportunidad de hacerlo de forma directa y sin escalas.

El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) hizo alusión al anuncio realizado por la aerolínea BermundAir sobre el vuelo directo entre Boston, Estados Unidos, y Ciudad de Guatemala, vía Belice, como parte de la expansión de su red de rutas para la temporada de invierno 2026-2027.

Este nuevo vuelo operará dos veces por semana, los miércoles y sábado, a partir del 19 de diciembre del 2026. A partir del 1 de mayo del 2027 tendrá escala en Belice.

Este avance forma parte de los resultados de la estrategia institucional orientada a ampliar, diversificar y fortalecer la conectividad aérea internacional de Guatemala.

"La conexión Boston fortalece la relación turística con Estados Unidos, uno de los principales mercados emisores para Guatemala, y amplía las posibilidades de atraer visitantes interesados en experiencias auténticas", afirma INGUAT.

Asimismo, la entidad reconoce la decisión de BermudAir de incluir la Ciudad de Guatemala dentro de su expansión regional y destaca que "este tipo de anuncios son el resultado del trabajo articulado para posicionar al país como un destino competitivo, accesible y atractivo para el mercado internacional".

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Apoyo de la Municipalidad de Guatemala

Por su parte, la Municipalidad de Guatemala reitera su respaldo a toda iniciativa que contribuya a mejorar la movilidad, la conectividad y el desarrollo de nuestro país.

"En ese sentido, vemos con entusiasmo y apoyamos el proyecto de teleférico impulsado por el INGUAT, reconociendo el valor que este tipo de soluciones innovadoras pueden aportar a Guatemala".

El alcalde Ricardo Quiñónez ha manifestado en diversas ocasiones que el país necesita más proyectos de movilidad modernos y eficientes. Por ello, la Municipalidad mantiene plena disposición para colaborar, compartir experiencias y brindar el apoyo técnico e institucional que pueda ser útil para impulsar iniciativas de esta naturaleza.

"Nuestro interés es sumar esfuerzos, construir alianzas y apoyar los proyectos que generen oportunidades y beneficios para los guatemaltecos. Guatemala avanza más cuando trabajamos unidos alrededor de las buenas ideas", concluye la comuna capitalina.