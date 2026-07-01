El juez Mynor Moto conocerá proceso contra piloto que arrolló a motoristas en zona 18

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El caso del piloto del automóvil que embistió a dos motoristas a inmediaciones de la zona 18, será conocido por el juez Mynor Moto, titular del Juzgado Tercero Penal.

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Tras haber sido ligado a proceso penal, el caso de Jorge David Rodas Linares será conocido por el Juzgado Tercero Penal a cargo del juez Mynor Moto.

De esta cuenta, el Ministerio Público (MP) tendrá tres meses para realizar la investigación e iniciar la etapa intermedia, la cual fue fijada para el próximo 11 de septiembre.

Rodas Linares es señalado de haber embestido a una pareja de motoristas en el kilómetro 4 carretera al Atlántico a inmediaciones de la zona 18 capitalina.

Como consecuencia del accidente, a Nidia Renata Bautista García le fue amputado el brazo derecho.

Según el reporte, tanto Bautista García como Kevin Jiménez, conductor de la motocicleta, aún siguen internados en el hospital de accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 7-19.

Algunas personas piden justicia a las afueras del tribunales a favor de Nidia Rebeca Bautista García, quien fue arrollada en la zona 18. (Foto: Wilder López/Soy502)

Conducía en estado de ebriedad

Videos difundidos en redes sociales revelaron el momento en que Rodas Linares, en visible estado de ebriedad, trata de extraer de la parte inferior de su vehículo el cuerpo de una persona a la que atropelló y arrastró por varios metros.

Pese al llamado de atención de vecinos de la zona 18, Rodas Linares retrocede el auto, vuelve a pasar por encima del cuerpo y sigue su marcha. En ese lugar quedó gravemente herida Nidia Bautista. Metros atrás, ubicaron a Kevin Jímenez, piloto de la motocicleta embestida y quien sufrió luxación de radio y cúbito de la mano izquierda, por lo que quedó internado en la sala de observación con diagnóstico proporcionado por el médico de turno.

Posteriormente, vecinos de la zona 18, lograron evitar que Rodas Linares se fugara. De inmediato, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lo capturaron y trasladaron a un juzgado.

Jueza se inhibió

Tras conocer el caso del conductor de un vehículo que atropelló a una pareja que se movilizaban en una motocicleta a inmediaciones del kilómetro 4 de la carretera al Atlántico, la jueza del Juzgado de Turno de Paz Penal se inhibió de conocer el caso por asuntos de competencia.

Asimismo, resolvió trasladar la carpeta judicial al Juzgado de Primera Instancia de Penal correspondiente. De esta cuenta, a la vez de hacerle saber las razones de su detención, la juzgadora dejó en prisión preventiva al sindicado Jorge David Rodas Linares.

Además, se programó la audiencia de primera declaración, en la que ya se decidió que Rodas Linares quedase ligado a proceso penal y en prisión preventiva.

Durante la audiencia

Según la abogada de Nidia Renata Bautista García, en percance ocurrieron dos momentos, uno en que le ocasionaron lesiones gravísimas, y el segundo, cuando el señalado la intenta sacar debajo del auto y al no lograrlo, retrocede el vehículo y la vuelve a arrastrar.

Con esto, agregó la abogada, se aumentó probabilidad de causarle la muerte, por lo que aseguró que la conducta del señalado encuadra, además del delito de lesiones culposas, en homicidio en grado de tentativa.

En tanto que el abogado de Rodas Linares, consideró que en ese momento era muy prematuro hacer sindicaciones directas en contra de su defendido, específicamente porque aún no se están acreditando indicios legales, sobre todo porque los videos a los que se hace referencia no son muy claros.

El abogado defensero dijo que los elementos que se han presentado, son los que obran en la carpeta de investigación y "ni siquiera existe un dictamen que pueda establecer si la vida de la víctima corrió riesgo para encuadrar lo sucedido en el delito de homicidio en grado de tentativa".

Mira el video:

Esto dice la PNC por el conductor ebrio que arrastró por varios metros a una motorista en la zona 18. pic.twitter.com/SxBjwQDYvF — Geber Osorio (@OsorioGeber) June 29, 2026

¿Quién es Mynor Moto?

El juez Mynor Moto se volvió mediático en octubre de 2019 durante un proceso de desalojo en la zona 18. Una persona le cuestionó en donde estaba la órden del juez que autorizaba la diligencia a lo que Moto respondió: "Yo soy la orden".

Antes de esto, Moto ya acumulaba resoluciones controversiales, como el cierre del caso "Bufete de la Impunidad" en 2017 y, posteriormente, supuestos beneficios a los funcionarios acusados en el caso del Libramiento de Chimaltenango.

En enero de 2021, Mynor Moto ganó la magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) tras resultar electo por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Sin embargo, nunca tomó posesión. El 1 de febrero de ese año, el Ministerio Público ordenó su captura por el caso Comisiones Paralelas 2020.

En abril de ese año se giró otra orden de arresto por el caso del Libramiento de Chimaltenango.

El juez Mynor Moto, conocido por su resoluciones controversiales, incluso por permanecer prófugo por dos años, será el encargado de conocer el caso contra el piloto que arrolló a motoristas en la zona 18. (Foto: Guatemala Visible)

Moto permaneció prófugo durante dos años. Incluso, un apartamento ubicado en un edificio de la zona 14 quedó bajo investigación por extinción de dominio y hasta la fecha no hay un resultado firme.

Entre 2021 y 2023, las órdenes de captura quedaron anuladas y los procesos penales en su contra fueron cerrados. La Corte Suprema de Justicia ordenó su restitución como juez y retomó funciones en diciembre de 2023.

En 2026 volvió a postularsse a la CC, como representante del CANG, respaldado por la agrupación Brújula Gremial, que él mismo dirige.

Actualmente, es el juez B del Juzgado Tercero y, además de conocer el caso contra el piloto que arrolló a los motoristas, será el encargado del proceso penal contra los exlíderes de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pachecho y Héctor Chaclán.