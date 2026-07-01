Identifican a conductor que provocó mortal accidente en carretera a El Salvador

El conductor se cruzó sin control hacia el otro lado, ocasionando la muerte del agente de seguridad que custodiaba un centro comercial.
EN CONTEXTO: Así ocurrió el accidente en comercial de carretera a El Salvador
Como Geovany Joel Barco Meléndez, de 35 años, fue identificado el conductor señalado de haber provocado un mortal accidente en el kilómetro 19.5 de carretera a El Salvador.
Según agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), Barco conducía el vehículo tipo camioneta que atropelló a un agente que custodiaba la entrada de un centro comercial ubicado en el sector.
Según un video que ha salido a luz, el señalado habría perdido el control de su auto, pasando sobre el bordillo y cruzándose de forma acelerada al otro carril.
El auto impactó contra el agente, quien fue identificado como Erwin Choc Rax, de 35 años.
Tras el golpe, Choc fue llevado de emergencia hacia un centro asistencial, donde finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas.
La PNC informó que Barco fue trasladado hacia un sanatorio, donde permanece bajo custodia policial.
Así fue el accidente: