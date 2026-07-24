Jürgen Klopp se convierte en el nuevo seleccionador de Alemania

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El alemán Jürgen Klopp regresa a los banquillos y esta vez lo hará como el entrenador de la selección de Alemania con miras hacia el Mundial 2030.

Jürgen Klopp ha sido nombrado seleccionador de Alemania, con la tarea de reconstruir al gigante alemán, anunció este viernes la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

Esta nominación, esperada desde hace tiempo, dará al entrenador de 59 años las riendas de momento hasta el Mundial 2030, organizado por España, Portugal y Marruecos.

El exentrenador del Liverpool mostró públicamente su deseo y disponibilidad a asumir el cargo tras la renuncia de su predecesor Julian Nagelsmann a principios de julio.

La caída de Nagelsmann se produjo tras la decepcionante eliminación en dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Paraguay, la tercera salida temprana consecutiva de la Mannschaft en Mundiales desde la victoria en 2014.

En Rusia 2018 y en Catar 2022 Alemania ni siquiera superó la fase de grupos.

Jürgen Klopp será el director técnico de la selección de Alemania desde el próximo 15 de agosto hasta el Mundial 2030. (Foto: Redes sociales)

"Gran honor"

La disponibilidad de Klopp, alternativa favorita de la DFB para el puesto, aceleró la salida de Nagelsmann.

"Es un gran honor para mí estar sentado hoy aquí", declaró Klopp en una rueda de prensa convocada el viernes por la DFB en Fráncfort.

"Es el punto álgido de mi carrera, de mi vida, de mi vida profesional. Daré todo lo que tengo", añadió.

Pero, en una primera y contundente declaración de intenciones, Klopp aseguró el viernes que si en algún momento la opinión pública o la DFB se vuelven en su contra, se irá.

"Si mañana empezáis a decir que soy basura, me iré sin pedir compensación", aseguró.

Klopp, en su presentación como seleccionador de Alemania.



"No estoy haciendo este trabajo por mí. Lo estoy haciendo por vosotros. Estoy aceptando este trabajo a pesar de haber visto cómo trataron a Nagelsmann y a Tuchel".



"Si van tras mi familia, me voy. Si piensan que soy una… pic.twitter.com/EMaPgcm0hJ — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) July 24, 2026

Colaboradores habituales

Exitoso también en los banquillos del Maguncia y Borussia Dortmund, Klopp abandonó el Liverpool al término de la temporada 2023-2024, tras nueve años en Anfield en los que ganó todos los trofeos disponibles.

En 2020, el Liverpool puso fin a una sequía de 30 años sin conquistar la Premier League y un año antes, Klopp llevó al club red a levantar su sexta Copa de Europa.

Reputado por ser capaz de extraer lo mejor de sus jugadores, Klopp llega al banquillo de Alemania acompañado de sus colaboradores habituales Peter Krawietz y Pepijn Lijnders.

En los despachos de la DFB contará con el apoyo de Rudi Völler, director deportivo de Alemania desde 2023 y con otros dos años de contrato.

A su disposición tendrá a una prometedora generación de jugadores como Florian Wirtz (23 años), Jamal Musiala (23), Aleksandar Pavlovic (22), Lennart Karl (18), Jonas Urbig (22) o Nathaniel Brown (23).

Su primera convocatoria será en septiembre, de cara a cuatro partidos de Liga de Naciones de finales de septiembre y principios de octubre, con visitas a Países Bajos y Grecia, y como local en Augsburgo contra Grecia y en Múnich contra Serbia.

*Con información de AFP