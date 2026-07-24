El AC Milan asegura a su leyenda: Luka Modric se queda en San Siro

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Luka Modric renueva con el AC Milan hasta junio de 2027. Descubre cómo la leyenda croata liderará el nuevo proyecto de Ruben Amorim en San Siro junto a Gonçalo Ramos.

La leyenda croata Luka Modric, ganador del Balón de Oro de 2018, renovó una temporada más su contrato con el AC Milan, hasta junio de 2027, informó el club lombardo.

El mediocampista, que cumplirá pronto 41 años, seguirá por lo tanto en San Siro en la nueva temporada, vistiendo la camiseta de un equipo al que llegó hace un año desde el Real Madrid.

"Uno de los jugadores más brillantes y emblemáticos del futbol mundial continuará su aventura con la camiseta rossonera", celebró el Milan en un comunicado.

“Ci vediamo presto"

Parola di Luka Modrić pic.twitter.com/IybmopjSyg — AC Milan (@acmilan) July 23, 2026

Modric condujo a Croacia al subcampeonato mundial en Rusia 2018 y con el Real Madrid conquistó seis veces la Liga de Campeones de Europa.

En el Mundial 2026, finalizado el domingo, llegó con Croacia hasta dieciseisavos de final, donde cayó 2-1 ante Portugal tras un partido emocionante el pasado 2 de julio en Toronto.

El cuadro de Milán, quinto de la última Serie A, no consiguió clasificarse para la próxima Liga de Campeones.

The future still bears his name.

Luka's Rossonero story continues ❤️ pic.twitter.com/Ly5sm7QQ44 — AC Milan (@acmilan) July 23, 2026

En proceso de reconstrucción, el AC Milan ha cambiado de entrenador, con el portugués Ruben Amorim sucediendo a Massimiliano Allegri.

El club se ha mostrado además muy activo en el mercado de fichajes, donde se ha hecho principalmente con el atacante portugués Goncalo Ramos, que estaba en el Paris Saint-Germain, y con el defensa español Mario Gila, procedente de la Lazio.

Con información de AFP



