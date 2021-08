Una joven le propuso matrimonio a su novio cuando este terminó de jugar un partido de fútbol (video)

Lo ocurrido quedó grabado en un video que ya se ha viralizado a través de las redes sociales.

Una joven llamada Rocío Moretti le propuso matrimonio a su novio Franco Farías, quien estaba disputando un partido de futbol y cuando terminó el encuentro, el árbitro llamó al joven y le sacó una tarjeta azul.

Desconcertado, miró a su alrededor y la vio a ella arrodillada, junto con tres amigas que mostraban una pancarta con la foto de ambos que decía "La Proupesta".

De inmediato, Franco se acercó a Rocío, quien entre sus manos tenía una cajita con una alianza de plata y le preguntó: ¿Te querés casar conmigo? El respondió y se quitó la camiseta, se arrodilló, la abrazó y la besó.

Ambos se arrodillaron y poco después ella le colocó una alianza de matrimonio al joven. (Foto: www.lacapital.com.ar)

Poco después rompió en llanto, mientras leía unos carteles que ella había escrito. Las cuales decía: “Antes de que me respondas, tenés que saber que si me decís que no te voy a seguir amando…", "No te asustes, tenés mucho tiempo para arrepentirte”, “¿Noviembre me dijiste que te gustaba? Faltan 15 meses para organizar tremenda joda”, “Sea lo que sea que me digas, gracias por enseñarme a amar y hacerme siempre tan feliz”.

Sin más que pensar, Franco le dio el sí y Rocío pidió que se parara y le colocó la alianza, mientras los presentes aplaudían a la peculiar propuesta.

Historia

La joven de 30 años relató que lleva seis meses con su novio, a quien conoció 14 años atrás, cuando se dieron un beso y nunca más volvieron a verse.

Antes de que fueran novios con Farías, Rocío estuvo en una relación poco feliz por 13 años, tiene una hija de tres años y medio y se separó hace dos.

“La propuesta de casamiento se me ocurrió porque amo a mi novio con todo mi corazón y estoy segura de que quiero estar con él”, aseguró la joven.

Esto es lo que ocurrió durante la propuesta: