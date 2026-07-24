LeBron James anuncia su fichaje por los Philadelphia 76ers

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LeBron James sacude la NBA al fichar por los Philadelphia 76ers. A sus 41 años, el 'King' busca su quinto anillo junto a Joel Embiid y Jaylen Brown con un contrato sorprendente. ¡Descubre los detalles de su última gran decisión!

LeBron James, el máximo anotador histórico de la NBA, anunció este viernes que abrirá una nueva etapa de su legendaria carrera en los Philadelphia 76ers, donde pugnará por su quinto anillo de campeón junto a estrellas como Joel Embiid y Jaylen Brown.

El alero, de 41 años, se comprometió por dos temporadas con los Sixers, acabando con las especulaciones sobre su futuro que se desataron a finales de junio cuando confirmó su marcha de Los Angeles Lakers.

"Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón", dijo LeBron en su cuenta de X.

Breaking: LeBron James is signing with the Philadelphia 76ers on a two-year, $8 million deal with a player option, his agent Rich Paul told @ShamsCharania. pic.twitter.com/MT9OQfgd2T — ESPN (@espn) July 24, 2026

"Esta es mi última decisión. No lo hago por dinero. No lo hago por la familia", explicó. "¿Por qué estoy realmente jugando a estas alturas? Sigo queriendo sacrificarme. Sigo queriendo trabajar. Sigo queriendo esforzarme al máximo. Sigo queriendo competir, ganar y tener la oportunidad de sentir lo que se siente al ganar".

LeBron, que la pasada temporada tuvo un salario de 52 millones de dólares en Los Ángeles, firmará con los Sixers por dos años y 8 millones de dólares, con una opción de jugador, detalló su agente, Rich Paul, a la cadena ESPN.

Los Sixers serán el cuarto equipo de King James en la NBA, después de Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers.

LeBron James jugará con los Philadelphia 76ers tras ocho temporadas con los Lakers. A los 41 años, el máximo anotador histórico de la NBA buscará su quinto campeonato junto a Joel Embiid y Jaylen Brown, en el que podría ser el último capítulo de su histórica carrera. pic.twitter.com/Q7tcAnBSQg — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) July 24, 2026

Philadelphia, que cayó ante los New York Knicks en semifinales de la Conferencia Este la pasada temporada, es claro aspirante al anillo al unir a LeBron James y Jaylen Brown, alero All Star recién fichado de los Boston Celtics, con las anteriores figuras del equipo, Joel Embiid, Tyrese Maxey y el joven VJ Edgecombe.

LeBron mantuvo en vilo a la NBA durante estas últimas semanas de reflexión, en las que también consideró regresar a los Cavaliers y al Heat o unirse a su amigo Stephen Curry en Golden State Warriors.

"Sigo amando de verdad este juego, y todavía tengo más que ofrecer", afirmó. "Estas últimas semanas han sido realmente especiales. Nunca antes había podido no tener ni idea de qué hacer y tomarme tiempo de verdad solo para pensar".

AFP.