Leonel del Cid: El maestro del grabado que reinventó la plástica nacional

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Grabador, pintor y referente del expresionismo, Leonel del Cid celebra 50 años de una destacada trayectoria artística en Guatemala.

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El artista guatemalteco Leonel del Cid, con medio siglo de carrera, ha sobresalido por sus obras de carácter expresionista, con uso constante del color, la exploración de formas y una búsqueda continua de nuevas técnicas. Su producción abarca pintura, grabado y trabajo experimental.

Nació en la Ciudad de Guatemala en 1961. Inició su formación en la Escuela del Carmen e ingresó posteriormente a la Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla" (ENAP). También cursó estudios de Artes Visuales en la Universidad de San Carlos de Guatemala y en la Academia de San Carlos en México.

Del Cid fue reconocido por su trayectoria en la pintura y el grabado, entre otras manifestaciones del arte. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Principales obras

A partir del año 2012, el maestro tomó la decisión consciente de no asignarle título ni fecha fija a ninguna de sus obras, bajo la filosofía de que el arte no debe limitarse por palabras y que el espectador debe experimentar un disfrute puramente visual sin condicionamientos.

Sin embargo, a lo largo de su carrera ha producido piezas clave, series temáticas y diseños institucionales icónicos que se pueden enumerar cronológicamente:

Su producción abarca desde el expresionismo figurativo hasta la abstracción geométrica llena de colores saturados. (Foto: Escuela Nacional de Artes Plásticas)

Escenografías para el Teatro Nacional (1980–1990) : Durante una década creó los ambientes visuales y montajes escénicos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

: Durante una década creó los ambientes visuales y montajes escénicos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. El hombre y su caballo (1992) : Grabado galardonado con el tercer premio iberoamericano durante las conmemoraciones del Quinto Centenario del Descubrimiento de América.

: Grabado galardonado con el tercer premio iberoamericano durante las conmemoraciones del Quinto Centenario del Descubrimiento de América. Moneda conmemorativa de Carlos Mérida (1992–1993): Durante su etapa en la Casa de Moneda del Banco de Guatemala, grabó y diseñó la primera moneda conmemorativa de un quetzal acuñada en plata pura (.999).

A lo largo de su carrera ha producido piezas clave, series temáticas y diseños institucionales icónicos. (Foto: Escuela Nacional de Artes Plásticas)

Don Quijote en Guatemala (Década de 1990 / 2000) : Óleo representativo de su constante exploración de la figura del Quijote fusionada con el contexto e iconografía guatemalteca.

: Óleo representativo de su constante exploración de la figura del Quijote fusionada con el contexto e iconografía guatemalteca. Serie expresionista "Cristo" (época clásica) : Conjunto de pinturas figurativas y dramáticas enfocadas en la condición humana a través de la perspectiva religiosa y mística.

: Conjunto de pinturas figurativas y dramáticas enfocadas en la condición humana a través de la perspectiva religiosa y mística. Colección "Sin Palabras" (Presentada en 2019): Una de sus retrospectivas y muestras más importantes en la galería de la Fundación Rozas Botrán, compuesta por más de 40 obras expresionistas, abstractas y geométricas sin título.

Del Cid es un artista dueño de un sinfín de recursos técnicos: óleo, pastel, acuarela, mixta, lápiz, tinta, fundición en cemento, tallado en madera y grabado en madera y metal. (Foto: Fundación Ron Botrán)

Ha presentado exposiciones a nivel nacional e internacional, como en Honduras, Nicaragua, El Salvador, México, Ecuador, Suecia, Francia y Estados Unidos.