Ligan a proceso a Marco Pappa por tercer caso en su contra

El exfutbolista enfrenta un tercer proceso penal por violencia contra la mujer. Ya fue juzgado en el primero, espera inicio de juicio en el segundo y en el último ya fue ligado a proceso.

El Juzgado de Turno de Femicidio resolvió ligar a proceso penal al exfutbolista Marco Papplo Pappa por el delito de violencia contra la mujer. Este caso inició por una denuncia presentada por Andrea Aparicio, expareja del futbolista, quien sufrió agresiones dentro de la prisión de Mariscal Zavala.

Según Aparicio, el exfutbolista la chantajeó para que lo visitara en prisión a cambio de no publicar videos sexuales de ambos. Cuando llegó a la prisión de Mariscal Zavala, Pappa la agredió físicamente y por ello tuvo que recibir atención médica en marzo de este año.

“El último evento de violencia física que viví dentro del lugar donde él está fue el que me llevo a recibir atención psicológica profunda. Pues me di cuenta que si no buscaba ayuda iba a parar muerta”, explica Aparicio en el comunicado.

Además, Aparicio pide a las mujeres atender estas señales de violencia física y emocional pedir ayudar. “Quizá lo mediático (de este caso) logre generar conciencia a cerca de lo difícil que es sobreponerse”, añadió.

Marco Pappa y Andrea Aparicio

El pasado 26 de julio, Pappa fue capturado y presentado ante juez por escandalizar en la vía pública en estado de ebriedad durante el toque de queda.

Además, se le denunció por violencia contra la mujer. Un juzgado declaró falta de mérito a favor de Pappa por no existir suficientes pruebas y solo fue procesado por faltas al orden público. El Ministerio Público dijo en ese momento que continuaría la investigación y fue el 4 de agosto que se giró la orden de captura.

Andrea Aparicio hizo público a través de videos y comunicados la situación que vivió con el futbolista.

Pappa en prisión

Pappa guarda prisión desde agosto del 2020 y entre noviembre y diciembre fue trasladado a una prisión en Quetzaltenango supuestamente por mala conducta en Mariscal Zavala.

Por este caso se espera el inicio de un juicio. Cabe recordar que Pappa ya fue condenado a inicios de 2020. Salió de prisión tras pagar una fianza.