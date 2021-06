Andrea Aparicio habla por nueva denuncia contra Marco Pappa

Marco Pappa fue denunciado por tercera ocasión por su expareja Andrea Aparicio. La joven lo denunció por agresión dentro de la prisión de Mariscal Zavala.

El exfutbolista Marco Pablo Pappa deberá presentarse a una nueva audiencia por una nueva denuncia de violencia contra la mujer. Tras la difusión de esta noticia, Andrea Aparicio, expareja de Pappa y víctima de la agresión, compartió un comunicado de prensa en el cual explica qué ocurrió.

Aparicio reconoce que ha recibido atención psicológica profesional para salir del círculo de violencia en el que se introdujo desde que comenzó a salir con Pappa.

Agresión en Mariscal Zavala

Según Aparicio, el exfutbolista la chantajeó para que lo visitara en prisión a cambio de no publicar videos sexuales de ambos. Cuando llegó a la prisión de Mariscal Zavala, Pappa la agredió físicamente y por ello tuvo que recibir atención médica en marzo de este año.

“El último evento de violencia física que viví dentro del lugar donde él está fue el que me llevo a recibir atención psicológica profunda. Pues me di cuenta que si no buscaba ayuda iba a parar muerta”, explica Aparicio en el comunicado.

Además, Aparicio pide a las mujeres atender estas señales de violencia física y emocional pedir ayudar. “Quizá lo mediático (de este caso) logre generar conciencia a cerca de lo difícil que es sobreponerse”, añadió.

Nuevas agresiones de Marco Pappa

Un informe médico al cual tuvo acceso Soy502, revela que Aparicio fue atendida el pasado 24 de marzo en un hospital privado por varias lesiones, entre estas traumatismo de cráneo leve, contusión facial, espasmo cervical, trauma cerrado de abdomen y contusiones en varias partes del cuerpo.

Aparicio visitó a Marco Pappa el 23 de marzo en la cárcel de Mariscal Zavala.

Marco Pappa y Andrea Aparicio

El pasado 26 de julio, Pappa fue capturado y presentado ante juez por escandalizar en la vía pública en estado de ebriedad durante el toque de queda.

Además, se le denunció por violencia contra la mujer. Un juzgado declaró falta de mérito a favor de Pappa por no existir suficientes pruebas y solo fue procesado por faltas al orden público. El Ministerio Público dijo en ese momento que continuaría la investigación y fue el 4 de agosto que se giró la orden de captura.

Andrea Aparicio hizo público a través de videos y comunicados la situación que vivió con el futbolista.

Pappa en prisión

Pappa guarda prisión desde agosto del 2020 y entre noviembre y diciembre fue trasladado a una prisión en Quetzaltenango supuestamente por mala conducta en Mariscal Zavala.

Por este caso se espera el inicio de un juicio en los próximos días. Se intentó obtener una versión por parte del grupo de abogados de Pappa, sin embargo no atendieron las llamadas telefónicas.