¡Alerta! El "limpiaparabrisas" que amenaza a los conductores en zona 9 (video)

Según testigos, se trata de un extranjero que porta un arma blanca, con la cual amenaza y daña los autos.
OTRAS NOTICIAS: La insólita forma en que hombre pretendía ingresar droga a la cárcel
Varios conductores que transitan por la Avenida Reforma, zona 9, se han visto intimidados y amenazadas por un hombre que se coloca en una de las esquinas para limpiar los vidrios.
Según varios testigos, se trata de un extranjero que porta un arma blanca, con la cual amenaza y le pega a los autos cuando el conductor se niega a darle dinero.
Un usuario captó el momento en que confrontó al piloto de una camionetilla. Las imágenes muestran al sujeto reclamando y pegándole a la ventana del conductor con el cuchillo.
Así fue captado:
Este tipo de incidentes se ha vuelto común en puntos como la Avenida Reforma y zona 9. Varias víctimas han reportado casos previos de sujetos que los intimidan e incluso intentan abrir portezuelas, generando un clima de inseguridad en una de las arterias más transitadas del país.
Por ellos, los afectados hacen un llamado a las autoridades para que se hagan presentes y asi evitar que estoy pueda terminar en tragedia, ya que el señalado muestra un comportamiento agresivo y peligroso.