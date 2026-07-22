La insólita forma en que hombre pretendía ingresar droga a la cárcel

El joven iba a visitar a un miembro de la Mara 18, pero fue detenido al descubrir lo que llevaba entre sus encomiendas.
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Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron la captura de Anthony "N", de 23 años, quien fue descubierto cuando pretendía ingresar a una cárcel de Jalapa.
Según las autoridades, el ahora detenido buscaba a un miembro de la Mara 18 y al pasar por la revisión correspondiente, se detectó que entre sus encomiendas llevaba un pan repleto de droga.
Dentro de la porción encontraron 149 piedras de crack y varias porciones compactas de marihuana.
Cabe mencionar que en Jalapa, el Centro Preventivo para Hombres alberga a peligrosos integrantes del Barrio 18.
Es por ello que los protocolos de inspección se han vuelto más rigurosos, detectando frecuentemente a visitantes que intentan introducir ilícitos ocultos en productos básicos para los privados de libertad.