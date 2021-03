Este domingo, la película guatemalteca "La Llorona" vuelve a competir por un premio internacional. Ahora, ante la audiencia más dura de la industria cinematográfica: los críticos.

Este domingo, 7 de marzo, se realizará la 26 edición de los "Critics Choise Awards" (Premios de la Crítica Cinematográfica), en la que el largometraje dirigido por el cineasta guatemalteco, Jayro Bustamante, se encuentra nominado en la categoría de Mejor película en idioma extranjero.

En dicha categoría compiten: "Another Round" (Dinamarca), "Collective" (Rumania), "The Life Ahead" (Italia), "Minari" (EE.UU./Corea del Sur), "Two Of Us" (Francia) y "La Llorona" (Guatemala).

La gala que organiza la Asociación de Críticos de Estados Unidos y Canadá se transmitirá este domingo, en vivo, debido a la pandemia por la covid-19, desde el Barker Hangar de Santa Mónica, en California.

Podrás ver la premiación a través del canal de televisión TNT, a partir de las 19:00 horas. Por tercera vez consecutiva, el encargado de la conducción será el actor Scott Leo "Taye" Diggs.

Temporada de premios

La película nacional participó este sábado en la 35 edición de los Premios Goya, festival que reconoce al cine español. "La Llorona" estuvo nominada en la categoría de Mejor película iberoamericana, convirtiéndola en una de las mejores cuatro películas latinoamericanas estrenadas durante 2020.

Hace una semana, la cinta también compitió por el premio a "Mejor película en idioma extranjero" en la entrega de los Globos de Oro. Fue la única película latinoamericana incluida en la lista y, aunque no ganó, destacó en las redes sociales y miles aplaudieron que el cine guatemalteco sea reconocido en la industria cinematográfica de Estados Unidos.

El próximo 15 de marzo, La Academia que anualmente entrega los Premios Oscar a lo mejor del cine, difundirá la lista de películas nominadas. "La Llorona" ya se encuentra entre las películas candidatas y espera encontrarse con una histórica nominación.