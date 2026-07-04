Así estará el clima en Guatemala este domingo 5 de julio

Tormentas severas podrían registrarse durante la tarde y noche de este domingo 5 de julio.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) informa sobre el clima que los guatemaltecos vivirán este primer domingo de julio, que tendrá nubosidad y viento desde horas de la mañana.
Sin embargo, en el transcurso del día pese que se espere un clima cálido, al caer la noche se tendrán lluvias concentradas principalmente en los sectores montañosos del Altiplano Central y los valles de Oriente.
Estas lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica, que podrán extenderse hasta horas de la madrugada, en sectores del sur del país.
Aunque no se descartan períodos de sol, INSIVUMEH recomienda evitar la exposición prolongada a la radiación solar y tomar precauciones ante las lluvias intensas previstas.