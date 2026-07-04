Tío y sobrino mueren tras sufrir ataque armado frente a un centro comercial

El hecho armado fue cometido por desconocidos que tras disparar contra las víctimas huyeron con rumbo desconocido.
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Durante la noche del pasado viernes 3 de julio, se reportó un ataque armado en la 5a. calle de la zona 3 de Palín, en las afueras de un centro comercial en Palín, Escuintla, donde fallecieron tío y sobrino, quienes se movilizaban en una motocicleta.
Las víctimas fueron identificadas como Julio César Sánchez Choc, de 38 años, y Jorge Isaías Sánchez Aki de 18.
Las autoridades han iniciado las investigaciones para dar con los responsables del doble crimen, mientras que familiares de las víctimas dijeron a las autoridades desconocer el motivo del ataque.
El hecho armado fue cometido por desconocidos que tras disparar contra las víctimas huyeron con rumbo desconocido.
Fiscales ordenaron trasladar los cuerpos a la morgue de Escuintla.