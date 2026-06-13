Lluvias provocan más de 30 emergencias en carreteras del país

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Las lluvias han generado derrumbes, deslizamientos, caída de árboles y otros incidentes en distintas rutas del país.

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Derrumbes, deslizamientos, caída de árboles, socavamientos y desbordamientos de ríos figuran entre las principales emergencias atendidas durante esta temporada de lluvias, que ya han dejado 32 incidentes en distintas rutas del país.

Los desprendimientos de rocas es el incidente más frecuente en las carreteras afectadas. (Foto: Conred)

Según la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), del 1 al 11 de junio la mayor cantidad de emergencias se registró en la CA-9 Norte, donde fueron atendidos 24 incidentes, seguido de la CA-1 Occidente, Ruta Departamental de Suchitepéquez y la CA-2 Occidente, con dos cada una, así como un incidente en la CITO-180, en la Ciudad y en la Ruta Departamental de Quetzaltenango.

Provial mantiene brigadas en alerta permanente como parte del Plan de Acción Invierno 2026. (Foto: Conred)

De acuerdo con el reporte, los desprendimientos de rocas encabezan la lista de incidentes, con 13 casos, seguidos de cinco derrumbes, cuatro caídas de árboles, tres socavamientos, tres acumulaciones de agua y dos desbordamientos de ríos, entre otros sucesos.

Plan de acción

Provial mantiene brigadas en apresto permanente para brindar atención inmediata y contribuir a la seguridad vial durante la época lluviosa como parte del "Plan de Acción Invierno 2026", impulsado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Las autoridades recordaron a la población que pueden reportar emergencias en carretera al número 1520, disponible las 24 horas del día.