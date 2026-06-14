¿Lo has escuchado? Así es el canto de quetzal

Un video se hizo viral pues se escucha el canto del quetzal, algo poco común cuando se capta un clip del ave símbolo.
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A través de un video, las redes sociales oficiales de la reserva llamada "Biotopo del Quetzal" mostró un avistamiento, que incluye el audio del llamado de un macho.
"¿Aún no conoces el canto del quetzal? Este video, tomado esta semana en la Reserva del Biotopo del Quetzal, captura imágenes y fotografías del majestuoso quetzal. Ven a maravillarte con la vida silvestre y ayuda a conservarlo. Comparte y apoya la conservación", se lee en el post, que emociona a entusiastas de la naturaleza.
El ejemplar se encuentra entre los árboles y luce su esplendor como nunca antes.
El quetzal (Pharomachrus mocinno)
Habita en los bosques nubosos de Centroamérica, desde el sur de México hasta Panamá y también es el ave símbolo y en su honor, lleva el nombre la moneda oficial de Guatemala.
Los machos tienen un plumaje verde brillante, pecho rojo carmesí y una cola que puede llegar a medir hasta un metro de largo, las hembras no tienen la cola larga.
Se alimenta principalmente del aguacatillo, importante árbol para la conservación de la especie. Para las civilizaciones maya y mexica, era un ave sagrada asociada a la libertad y al dios Quetzalcóatl (la serpiente emplumada).
Sus plumas se usaban como moneda o para adornar la vestimenta de la realeza.
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