Sabia naturaleza: pichones de Quetzal comienzan a salir del nido

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Los pichones de Quetzal ya está emprendiendo el vuelo en los nidos artificiales hechos por los guardarecursos en el Parque Regional Municipal San Rafael Pie de la Cuesta en San Marcos.

En imágenes se aprecia el momento en el que se ve a la cría asomada al agujero de tronco de madera en lo alto. Los ejemplares tienen 20 días de vida.

Foto: Wilder López/Soy502.

Según los expertos los pichones de quetzal suelen salir de sus nidos y dar sus primeros vuelos a las 3 semanas de vida, el padre y la madre cuidan y alimentan a sus crías durante este proceso de independencia, incluso protegiéndolos de los peligros del bosque nuboso.

Foto: Wilder López/Soy502.

Etapas de desarrollo

Incubación: Ambos padres cuidan los huevos durante unos 17 a 21 días.

Los polluelos que no tienen plumas y son alimentados a base de insectos, lagartijas, pequeñas ranas y frutos.

Desarrollan un plumaje de camuflaje para protegerse de depredadores mientras están en el nido.

A las 3 semanas de vida están listos para salir y explorar, aún asistidos y alimentados por sus padres.

Foto: CONAP.

Nidos artificiales

Son fabricados principalmente por los guardarrecursos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y de la municipalidad local utilizando troncos en descomposición de árboles de batz o chicharro.

No todos los materiales son apropiados, se selecciona este tipo de madera porque es sumamente porosa, suave y blanda. Esto permite que los quetzales puedan picar el tronco con facilidad, adaptándolo y moldeando el agujero interior según sus necesidades para depositar los huevos.

Foto: CONAP.

Los troncos se colocan y aseguran estratégicamente en árboles vivos a alturas considerables. La temporada de cortejo y anidamiento en el refugio inicia en febrero y se extiende hasta mayo.

El proceso completo incluye unas semanas de cortejo, de 20 a 22 días de incubación (donde tanto el macho como la hembra se turnan para empollar) y unos 40 días adicionales en los que los polluelos permanecen resguardados dentro del nido antes de salir al bosque.

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Pichones de quetzal salen del nido en Parque Regional Municipal San Rafael Pie de la Cuesta en San Marcos. #CONAP #Soy_502 pic.twitter.com/gTs4wpqCl5 — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) June 4, 2026