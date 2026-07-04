¡Requisa! Localizan armas, drogas y celulares en Renovación 1

Las incautaciones se lograron por medio de una requisa sorpresiva, con el fin de que los reclusos no tengan artículos prohibidos en sus celdas.
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Durante este sábado 4 de julio, agentes policiales y penitenciarios decomisaron armas, drogas y celulares, que tenían en su poder los internos de la cárcel Renovación 1, ubicada en Escuintla.
Las autoridades indicaron que esto se logró luego de una requisa sorpresiva realizada en el lugar, con el objetivo que la población reclusa no tenga artículos prohibidos en sus celdas.
La Policía estableció que entre lo incautado están 34 celulares, una tableta, dos baterías de poder, 10 cargadores, cinco módem, una pesa digital, 29 bolsas con marihuana, 17 con cocaína y 60 piedras de crack.
Todos los hallazgos fueron incautados y servirán como evidencia para fortalecer las investigaciones de su procedencia y de cómo ingresaron a la instalación.