VIDEO: mujer se cruza la calle y termina arrollada

Una cámara de vigilancia captó el momento exacto en el que una mujer termina arrollada, mientras el conductor huye.
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Un video en redes sociales captó un percance vial en Malacatancito, Huehuetenango, donde una mujer resultó víctima del exceso de velocidad.
Las imágenes muestran cuando la mujer se encontraba esperando a cruzar la calle. Por algunos segundos se puede observar que la víctima permanece a un extremo de la vía.
Tras ver que no se acercaban vehículos, decidió cruzar; sin embargo, una motocicleta a gran velocidad termina arrollándola, pese a que esta intentara frenar y la mujer esquivar al conductor.
Al notar el percance, personas que se encontraban en el lugar se acercaron para auxiliar a la víctima.
Segundos después, el motorista implicado huye del lugar.
Mira aquí el video: