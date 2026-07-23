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Localizan un cuerpo sin vida y con señales de violencia en San José Pinula

  • Por Jessica González
23 de julio de 2026, 07:43
La víctima presentaba politraumatismo. (Foto: archivo/Soy502)

La víctima presentaba politraumatismo. (Foto: archivo/Soy502)

El cuerpo fue localizado sobre una acera del sector. 

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El cuerpo de un hombre fue hallado sin vida en la 6a. avenida y 4a. calle de la zona 3 de San José Pinula. 

Bomberos Voluntarios fueron alertados y al llegar al lugar determinaron que la víctima ya había fallecido. 

El cuerpo fue hallado sobre una acera del sector. (Foto: captura de video)
El cuerpo fue hallado sobre una acera del sector. (Foto: captura de video)

Según los socorristas, el fallecido presentaba politraumatismo y estaba sobre una esquina del sector. 

De inmediato dieron aviso a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes ya realizan el proceso correspondiente. 

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