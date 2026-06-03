Localizan posibles artefactos explosivos enterrados en Chimaltenango

Los presuntos artefactos explosivos fueron hallados por vecinos del sector.
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Varios posibles artefactos explosivos fueron encontrados enterrados este miércoles 3 de junio, en un terreno ubicado en el caserío Los Cerritos, en la aldea El Molino, en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
Vecinos del sector alertaron a Bomberos Voluntarios, quienes contabilizaron un total de 10 unidades, las cuales podrían ser bombas para humo, según indicaron los socorristas.
Por lo tanto, se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se pueda determinar el tipo de artefacto localizado.
De momento, la Policía Nacional Civil (PNC) ha acordonado el área y así resguardar la misma.