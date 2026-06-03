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Localizan posibles artefactos explosivos enterrados en Chimaltenango

  • Por Geber Osorio
03 de junio de 2026, 14:20
Los artefactos fueron encontrados enterrados en un terreno. (Foto: CVB)

Los artefactos fueron encontrados enterrados en un terreno. (Foto: CVB)

Los presuntos artefactos explosivos fueron hallados por vecinos del sector.

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Varios posibles artefactos explosivos fueron encontrados enterrados este miércoles 3 de junio, en un terreno ubicado en el caserío Los Cerritos, en la aldea El Molino, en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.

Vecinos del sector alertaron a Bomberos Voluntarios, quienes contabilizaron un total de 10 unidades, las cuales podrían ser bombas para humo, según indicaron los socorristas.

Bomberos Voluntarios acudieron al llamado de vecinos tras el hallazgo. (Foto: CVB)
Bomberos Voluntarios acudieron al llamado de vecinos tras el hallazgo. (Foto: CVB)

Por lo tanto, se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se pueda determinar el tipo de artefacto localizado.

De momento, la Policía Nacional Civil (PNC) ha acordonado el área y así resguardar la misma.

Los artefactos son posiblemente bombas para humo. (Foto: CVB)
Los artefactos son posiblemente bombas para humo. (Foto: CVB)

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