EEUU revela detalles de la captura de Pedro Samayoa y su familia en Florida

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El exfutbolista y su familia, implicados en el caso Claudina Velásquez, fueron capturados por las autoridades de Florida tras un operativo.

Las autoridades de Florida informaron este miércoles sobre la captura de tres ciudadanos guatemaltecos con órdenes de arresto internacional por un presunto homicidio cometido en su país natal.

Según el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida, agentes de la unidad CAAT, de dicha instancia estatal, trabajaron en coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza para localizar a los sospechosos.

Las autoridades indicaron que, tras una investigación, lograron identificar la vivienda donde presuntamente se ocultaban los tres fugitivos, así que con apoyo del equipo de ICE asignado a Atlanta, Georgia, se desarrolló un operativo que concluyó con su captura.

De acuerdo con el informe, los detenidos se encontraban ilegalmente en Estados Unidos y contaban con notificaciones rojas de INTERPOL.

Aunque Florida no divulgó identidades, en abril pasado el Ministerio Público (MP) confirmó la detención en Estados Unidos de la empresaria Zully Moreno Barbier y de sus hijos Pedro Julio Samayoa Moreno, exfutbolista profesional, y Eduardo Alejandro Samayoa Moreno.

En ese sentido, una fotografía difundida por las autoridades estatales coincide con los guatemaltecos en cuestión. Los tres son requeridos por su presunta participación en el asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz.

"Florida NO es un santuario para fugitivos violentos", indicó el Departamento de Seguridad Vial al final de su reciente publicación.

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El caso

El asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paíz ocurrió en agosto de 2005. A lo largo de 20 años ha sido un caso emblemático, pues dio paso a la creación de la Alerta Isabel Claudina, además de haber sido conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió una condena contra el Estado de Guatemala.

El caso se reactivó 20 años después, con allanamientos y órdenes de captura giradas en junio de 2025, pero ha mantenido una reserva judicial que ha impedido conocer las acusaciones contra las nuevas personas implicadas: dos de ellas ligadas a proceso penal y cinco más declaradas en rebeldía y prófugas de la justicia.

Entre las personas que son buscadas por la justicia guatemalteca están integrantes de una familia: una madre (Zully Moreno Barbier) con sus dos hijos (Pedro Julio Samayoa y Eduardo Alejandro Samayoa), un exesposo (Jorge Barahona) y una exnuera (Dalia Liset Palma Herrarte).

El exfutbolista Pedro Julio Samayoa Moreno y su familia están acusados en el caso de Claudina Isabel. (Foto: Archivo/Soy502)

Dan su versión

Zully Moreno Barbier, la madre, en febrero pasado, decidió contar a Soy502 lo que ocurrió el día que desapareció Claudina Isabel y cómo han sido estos 20 años, en la mayoría de los cuales figuraban dentro del expediente como testigos y no como acusados.

Moreno Barbier, dijo que no se explica por qué cambiaron de ser testigos a sindicados, cuando durante todo el tiempo colaboraron con la investigación. "Nosotros cuando sucedió esto, apoyamos a la familia Velázquez Paiz", refirió.

"Lo primero que hicimos y la primera persona que se presentó a dar su parte íntima, su ADN, fue Pedro Julio, mi hijo, el cual fue enviado a la Universidad de Granada con el apoyo de la Universidad de Granada de España, porque en Guatemala no existía el Instituto Nacional de Ciencias Forenses", recordó.

Continúo su relato: "era tanto, verdaderamente tanto, el deseo y la necesidad de que esta situación fuera aclarada, que, pues, en ese momento él era un estudiante de derecho que tenía todos los sueños y las aspiraciones, como las teníamos todos los padres de nuestros hijos, y con la inocencia de lo que uno cree que cuando va a colaborar con un Estado, el Estado le va a responder", contó.

Luego, explicó que la prueba salió negativa.

"La prueba sale negativa, Pedro permanece un año arraigado, se pide permiso porque él está convocado a una selección nacional, presenta esa prueba de ADN y regresa hasta como en los ocho meses; él pasa un mes arraigado, pedimos permiso que salga del país a jugar, se regresa, él entra y se regresa, y en todo momento nosotros estamos en Guatemala ayudando y coayudando (sic)", recordó.

Según Zully Moreno Barbier, tras el asesinato de Claudina Velásquez, su hijo Pedro Julio (también acusado en el caso ahora) se sometió a una prueba de ADN, la cual resultó negativa.



5/10 pic.twitter.com/52LkBXMiFC — Dulce Rivera (@drivera_gt) February 16, 2026

Según Moreno Barbier, mantener el caso bajo reserva es para evitar que los medios de comunicación y la población en general conozcan las imputaciones y también es una violación al derecho de defensa.

Cree que la acusación en contra de ella y su familia, es porque el MP tiene que "dar un responsable", no solo por la sentencia de la CIDH sino porque los delitos prescriben.

"Es importantísimo ver que el MP, obviamente antes de que construyera una narrativa que nunca existió en la realidad y que éramos simplemente una familia común, se vio en una situación en la que tenía que desplazar la culpa porque había una respuesta ante una sentencia de la CIDH donde se debía y se cumplía el plazo de una respuesta. El Estado de Guatemala, volvería a ser sancionado, el Estado de Guatemala tendría consecuencias", argumentó.

*Con información de Arturo Santana / Nuestro Diario