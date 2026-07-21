Localizan sin vida a pareja de esposos que estaba desaparecida

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Junto a los cuerpos de los esposos, localizaron a una menor de 1 año, quien lloraba en el lugar y alertó a un grupo de personas que realizaban la búsqueda de la familia.

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Los esposos Nixon Giovanni Pérez Paz, de 43 años, y Glendy Marisol González de la Cruz, de 25, fueron encontrados sin vida entre cañaverales en la ruta que conduce al parcelamiento Buenos Aires, en San Andrés, Retalhuleu.

Junto a los cuerpos fue localizada viva una bebé de un año y 2 meses, hija de la pareja, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado lunes 20 de julio, en horas de la tarde.

El llanto de la pequeña permitió que sus parientes y vecinos quienes se agruparon para buscarlos, los ubicaran a pocos metros del camino de terracería entre los cañaverales de una finca privada.

Las evidencias encontradas en la escena del crimen fueron embaladas para fortalecer las investigaciones en curso. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

A hacer trámites

Las primeras líneas de investigación indican que la pareja había salido de su vivienda rumbo a Mazatenango, Suchitepéquez, para realizar trámites.

Bomberos Municipales Departamentales, acudieron al lugar tras recibir una alerta de personas que habían localizado los cuerpos entre los cañaverales y confirmaron que ambas víctimas estaban muertas.

Selvin Cota, socorrista relató que familiares de los desaparecidos indicaron que junto a la pareja se encontraba la niña y que al verla, se la llevaron a su vivienda.

Vecinos y familiares de los desaparecidos se habrían reunido para buscarlos. (Foto: Ángel Revolorio)

Según las autoridades, Nixon Geovany, recién había regresado de Estados Unidos. Ante este hallazgo se han iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

En la escena, el Ministerio Público localizó casquillos de arma de fuego, los cuales fueron embalados como evidencias del caso y los cuales fortalecerán las investigaciones en curso.