Lugares que debes limpiar todos los días para evitar coronavirus

La pandemia ha provocado que se tomen nuevas medidas a la hora de desinfectar y limpiar el hogar.

Además del lavado de manos, es importante mantener libres de contagio las áreas donde la familia convive.

El sitio ABC resaltó los lugares que deben mantenerse limpios para evitar que el virus entre más allá de tu puerta.

1. El celular:

Seguro que antes no lo limpiabas todos los días, pero ahora sí debes hacerlo. De hecho, no basta solo con limpiarlo: hay que desinfectarlo. Lucky Sekhon, doctora especializada ,dijo al sitio Best Life: "Si no se limpia con desinfectante, se contrarrestan los beneficios del lavado de manos".

Hay que limpiar el teléfono antes y después de las llamadas, pues "La boca entra en contacto con la superficie contaminada, lo que aumenta el riesgo".

2. Llaves:

Entran en contacto con todo, desinféctalas siempre que las uses.

3. Anteojos:

No creerías la cantidad de veces que te tocas la cara y cuando usas gafas, más. "Al ajustártelas, te tocas sin darte cuenta y muchas veces nos frotamos los ojos sin lavarnos las manos antes", además, el riesgo se incrementa al estornudar o toser.

4. Manijas de las puertas e interruptores de luz:

Los lugares más tocados en la casa. Es necesario tener el hábito regular de desinfectarlos.

5. Áreas de trabajo:

El escritorio está contaminado, en él se colocan varios artículos. Desinféctalo cada vez que puedas.

6. Dispositivos electrónicos

Niños y adultos usan tablets, laptops y otros dispositivos, y la familia debe ser consciente de la propagación de gérmenes. Todos los aparatos deben ser desinfectados y limpiados a diario o varias veces al día.

7. Controles de TV o de aire acondicionado:

También se tocan varias veces al día, hay que limpiarlos y desinfectarlos.

8. Manecilla del inodoro:

El baño ya es un nido de gérmenes, más con toda la familia en casa, hay que limpiar y desinfectar el botón para echar agua.

9. Lavamanos:

Es el sitio de limpieza de manos, dientes y cara, también limpia el grifo y el dispensador de jabón.

10. Mesa de comedor:

Sobre ella se posan las manos, los cubiertos y los alimentos, después de cada comida, hay que limpiarla antes y después de usarla.

11. Mueble de cocina:

Esta se ensucia el doble al manipular los alimentos. Tampoco es recomendable dejar platos sucios.

12. Áreas o cuarto de juegos y juguetes:

Los niños pasan horas en la zona de juegos con varios objetos, también dibujan, pintan o hacen manualidades. Estos lugares es fundamental desinfectarlos.

13. Mesa de noche

Sobre ella colocas el teléfono, el vaso de agua, los anillos u otros objetos, los cuales también deben desinfectarse.

