Trucos para usar la mascarilla de forma correcta

Aunque muchos países están regresando a la normalidad, la mascarilla será un accesorio fundamental para portar en todo momento.

El uso correcto de esta pieza es muy importante para protegerte del coronavirus.

Existen varios tipos de mascarillas y es necesario conocerlos para que utilices el correcto, pues no todos protegen de manera eficiente.

También hay ciertos errores en su uso que generan un gran riesgo para ti o para los demás.

Estos consejos te ayudarán a elegir la mascarilla adecuada, a conocer el uso correcto y a tomar otras medidas para reducir el riesgo de contagio:

1. La mascarilla no te protege completamente del virus:

Cubrirse la boca y la nariz evita que el virus se transmita por las gotas de saliva expulsadas al toser, estornudar o hablar, pero esto no te protege por completo. El patógeno puede estar en otras partes del cuerpo y puedes llevarlas a la cara si te tocas sin haberte lavado las manos. Respeta la distancia y lávate las manos con frecuencia, sobre todo antes de retirarte la mascarilla, pues la carga vírica puede ir en ella.

2. Las mascarillas quirúrgicas ayudan a no contagiar a los demás, pero no te protegen del virus:

Con ella impides esparcir las gotas de saliva, pero no es eficaz para filtrar el aire. Las mascarillas FPPI solo filtran el 78% de las partículas, por ello no son totalmente efectivas. Tampoco hay que desestimar su uso, pues ayudan a no expandir la enfermedad si estás contagiado.

3. Mascarillas con válvula:

El objetivo de la válvula es impedir que el aire se acumule y se caliente en el interior, así filtra las partículas del exterior evitando el contagio de quien la usa, pero no protege al resto, pues el aire de la válvula no está filtrado.

4. Si usas pantalla protectora, también debes usar mascarilla:

Este accesorio debe ser un complemento a la mascarilla, pues las pantallas faciales no ofrecen protección respiratoria.

Si usas pantalla protectora también debes usar mascarilla. (Fioto: AFP)

5. Mascarillas para niños:

Según las recomendaciones del Boletín del Estado Español BOE: "Las mascarillas higiénicas para niños deben sujetarse sin generar nudos, sin dejar extremos libres o elementos tridimensionales". Es importante que los pequeños la usen bajo la supervisión de un adulto. No coloques mascarillas en menores de 3 años, pues hay riesgo de asfixia. Talla pequeña (de 3 a 5 años), talla mediana (de 6 a 9 años) y talla grande (de 10 a 12 años).

6. Usar el tamaño adecuado de mascarilla:

Si no usas una mascarilla que se ajuste bien, no podrás protegerte a ti ni a los demás. Para saber si la mascarilla es de tu talla debes comprobar si respiras de forma normal y profundamente, que puedas mover la cabeza de un lado a otro, de arriba a abajo y hablar en voz alta.

7. El mejor material para hacer una mascarilla casera:

Según hallazgos de la Sociedad Estadounidense de Química ACS, una combinación de algodón, con seda natural o chifón, puede filtrar de manera efectiva las partículas. Telas como el lino, seda o lana, tienen menos efectividad y no deberían utilizarse.

8. Duración de la mascarilla:

Las desechables sirven para un solo uso y deben tirarse luego de utilizarse. Su uso no debe extenderse por más de 4 horas y deben retirarse siempre que estén húmedas. Las reutilizables tienen que ser desinfectadas correctamente para que no pierdan su eficacia.

Mascarillas desechables. (Foto: AFP)

9. Cómo desinfectar la mascarilla reutilizable correctamente:

En la lavadora, usando el ciclo normal, con detergente normal y agua a temperatura de 60 a 90 grados. También puedes sumergirlas en una solución de unas gotas de cloro y agua tibia durante 30 minutos, luego lavarlas con agua y jabón. Antes de secarla, asegúrate de eliminar los restos de cloro.

10. Cómo detectar mascarillas falsas:

Echa un poco de agua sobre la máscara y sostenla en el aire, si es original no habrá fugas. También puedes ponértela y soplar un encendedor que esté a varios centímetros, si se apaga, no es una máscara original. Obtén las máscaras en farmacias y lugares de confianza.

11. Cómo colocarte la mascarilla:

Debe cubrir la nariz y la boca, además debe ajustarse bien a la cara. Al colocarla, lávate las manos y toca únicamente los elásticos. Al llevarla puesta, nunca la toques, podrías infectar tus manos. Evita tocarte la cara.

12. Cómo quitarte la mascarilla:

Lávate antes las manos, quítatela desde los elásticos, deséchala en una bolsa cerrada. Evita tocar la parte externa de la mascarilla. Luego vuelve a lavarte las manos.

13. Cómo evitar que los anteojos se empañen la mascarilla:

Lava los cristales con agua y jabón, sécalos al aire libre antes de ponerte la mascarilla. Al colocarla, dobla un pañuelo rectangular y ponlo en el interior de la mascarilla (en el puente de la nariz), la tela absorberá el aliento. Otra opción es doblar hacia adentro un cuarto de la parte superior de la mascarilla antes de usarla para que se ajuste mejor, así será más difícil que pase el aliento.

14. Cómo tirar la mascarilla desechable:

Lo recomendable es que colocarla dentro de una bolsa.

