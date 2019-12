Luis von Ahn presume que Duolingo "gana más dinero" que HBO Go

El guatemalteco Luis von Ahn, creador de la aplicación Duolingo, presumió en las redes sociales que su invento ha generado más dinero que, "por ejemplo, HBO Go".

Duolingo es una aplicación interactiva que ha permitido a miles de personas aprender idiomas. Empezó con inglés, pero se ha diversificado y ahora funciona con más de 30.

A pocas horas de conmemorarse un nuevo año. El guatemalteco presumió en su cuenta de Twitter, que "Duolingo es la aplicación número 24 de mayor recaudación en los Estados Unidos".

"¡Gana más dinero que, por ejemplo, HBO!", subrayó el creador de la aplicación, mientras que su mensaje era acompañada de una imagen en donde se ratificaba su comentario.

Today @duolingo is the 24th highest grossing app in the US, making more money than e.g. HBO! pic.twitter.com/ngwiNuYULm — Luis von Ahn (@LuisvonAhn) December 29, 2019

La innovadora aplicación para celular permite aprender idiomas a través de un método adictivo, ya que permite ganar puntos por las respuestas correctas y competir contra el reloj. Mientras se va a aprendiendo, se va subiendo de nivel, sin que te des cuenta que te estás convirtiendo en un experto.

Mientras que su creado, Von Ahn se convirtió en un controversial empresario que apoya la lucha contra la corrupción y la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y de Iván Velásquez, lo que le ha servido para ser criticado por los opositores y defensores del Gobierno de Jimmy Morales.