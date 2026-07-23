Estas son las rutas alternas que puedes tomar ante posibles bloqueos

Ante las manifestaciones y posibles bloqueos que se prevén para este viernes 24 de julio, las autoridades del tránsito dieron a conocer sobre rutas alternas.
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Para este viernes 24 de julio, se tienen programadas manifestaciones y posibles bloqueos en la Ciudad de Guatemala debido al incremento de precios en el combustible.
Amilcar Montejo, director de Comunicación de EMETRA, indicó que desde las 07:00 horas podrán verse afectadas diferentes rutas principales, entre ellas las conexiones de la ruta del Pacífico en dirección a la calzada Aguilar Batres, de la Calzada Roosevelt al Trébol y del Trébol hacia la avenida Bolívar.
Montejo resaltó que el Centro Histórico será el más afectado desde las primeras horas ya que las concentraciones de manifestantes podrían hacerse presentes en el Congreso de la República, la Casa Presidencial y el Palacio Nacional.
Estas son las rutas alternas que puedes utilizar:
- Calzada San Juan
- Bulevar sur de Ciudad San Cristobal
- Tramo vehicular de la colonia Las Charcas
- Avenida Patapa
- Calzada Atanasio Tzul
- 20 calle de la zona 10 y bulevar Los Próceres
- Calzada La Paz
- Bulevar Austriaco
- Avenida Elena
- Avenida del Cementerio
Las autoridades recomiendan conducir con precaución y tomar tiempo de anticipación para transitar por la ciudad ante estos eventos.