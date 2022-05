El marimbista que conquistó las redes tocando todo tipo de géneros

Roberth Orozco ha conquistado las redes sociales con su talento en la marimba, sus interpretaciones de clásicos temas de bandas nacionales y de diversos géneros están dando de qué hablar, a la vez da a conocer el instrumento nacional al mundo.

El músico guatemalteco de 21 años conversó con Soy502 y compartió cómo se enamoró de este instrumento, además de ser generador de contenido en Youtube creando tutoriales para quien desee aprender.

"Donde yo estudié había dos grupos musicales: una estudiantina y una marimba, para pertenecer a la marimba había que tener conocimientos previos, solo quienes habían tocado antes podían estar. Como nunca lo había hecho me metí a la estudiantina, donde toqué guitarra y tambores, al año siguiente, él que tocaba tambores en la marimba se retiró y me trasladaron", contó.

El grupo del centro educativo donde inició se llama Umayij Che' (Lamento del árbol). "Luego el profesor me dijo: ¿te animás a tocar marimba?", dijo comentando que el mentor que le dio los conocimientos fue Daniel Díaz Castañón, originario de Quetzaltenango.

Fue así como Roberth comenzó a tocar a los 17 años, durante su segundo año de carrera en el "Instituto para Varones Santiago La Salle", actualmente llamado "Instituto Mixto Intercultural Santiago La Salle".

La primera melodía que aprendió fue 'El ferrocarril de los altos': "El profesor vio que tenía habilidad para aprender melodías rápido y comenzó a incluirme en otras, así me encariñé con la marimba, me siento diferente cuando toco, ver a le gente bailar, participar en los toques, todo me motivó a decir: '¡este es mi instrumento!'", reveló.

"Estuve en el puesto de bajo, recuerdo que el primer día tenía muchos nervios porque es una canción difícil y venía un toque importante. Una vez al conjunto le faltó un músico, entonces me tocó aprenderla sin experiencia ni nada, luego, teniendo un poco de habilidad, sentí una gran alegría al tocar para el público, al escuchar los aplausos y los comentarios de la gente, sentí una gran pasión", contó.

El primer tema no propio de marimba que interpretó fue "Dust in the wind" del grupo Kansas, también conocida en español como "Pensando en ti" interpretada por Mago de Oz. "Nunca la subí porque estaba comenzando, no sabía editar video y no teína redes", dijo, luego, el primer éxito que subió a la web fue "el del famoso meme de los jóvenes que bailan con el ataúd", según contó.

Sus tutoriales y labor como youtuber:

Orozco explicó el tiempo que le toma pasar un tema a marimba: una noche se aprende la canción, la noche siguiente realiza la grabación, lo siguiente es grabar el video y en una noche edita y lo sube. "Estamos hablando de 5 noches, reducidas a 2 días promedio".

¿Cómo inició su canal de Youtube?

"Comencé en 2020, la idea principal del canal era promover tutoriales de marimba, con el tiempo quise agregar otro tipo de contenido así que creé una página en Facebook para hacer covers de otros géneros. Hace 4 meses abrí la cuenta de Tik Tok donde comencé a subir el material que he creado, también he hecho algunos videos específicos.

Melodías de marimba guatemalteca, temas de series animadas y películas y canciones de Christian Nodal, Queen, Adele, El Clubo, Viernes Verde, incluso el himno de la Champions League, todo puede transformarse con la marimba y lo realiza Roberth en sus redes sociales.

"La gente de Youtube es muy agradecida, he estado en eventos donde me dicen que han aprendido mucho, me llevo bien con varios grupos de marimba, me siento muy alagado. Siempre dejan comentarios positivos, me han dicho que soy un orgullo para Guatemala, recibo comentarios de gente de México, Honduras y Guatemala. Quiero seguir enseñando para que se apasionen con la marimba", concluyó.

Si deseas seguir el trabajo de Roberth Orozco ingresa aquí: Facebook, Tik Tok y Youtube.

CONOCE MÁS ACERCA DE ROBERTH OROZCO:

