Los Temerarios y la tremenda sorpresa que recibieron de Guatemala

"Los temerarios" se llevaron una tremenda sorpresa al recibir un significativo objeto de Guatemala.

Tras anunciar su visita al país con su gira de despedida titulada "El Legado del amor, hasta siempre" los famosos se hicieron virales en un video que circula en TikTok donde recibieron una pintura hecha por un guatemalteco que mostraba el cariño del país hacia su música.

La obra hecha por Mario Esquivel fue admirada por los hermanos Adolfo Ángel y Gustavo Ángel y en ella aparece el rostro de ambos con la bandera y el mapa de Guatemala. El momento en el que reciben el curioso regalo fue grabado en video y se hizo viral por una cuenta de TikTok dedicada a la música de los mexicanos.

"Me llevé una gran sorpresa mi grupo favorito recibió la pintura que les hicimos llegar con Omar Pineda, para mí es algo grande y llena mi corazón de felicidad pues siempre han sido mis favoritos... la trabajé con toda la ilusión y admiración, años atrás decía: 'algún día los @lostemerarios recibirán una pintura mía' y hoy bendito Dios me agradecen en un video donde varias personas observaron el agradecimiento a mi persona, tengo la fe de que cuando vengan a Centroamérica pueda conocerlos, es mi mayor ilusión, primero Dios se me cumplirá. Gracias Omar porque Usted sabía cuánto deseaba poder pintarlos, de esta manera y desde el rinconcito de mi casa hacemos que nuestro bello País suene a lo grande poniendo en alto su bello nombre, ¡viva Guatemala!", escribió el artista en sus redes.

"Mario un saludo, abrazo grande" se escucha en el video de los famosos al recibir el preciado objeto.

En Guatemala

"Los Temerarios" se presentarán en el país el 10 de marzo de 2024 en Explanada Cayalá.

